Falcao García no jugará más con Millonarios: es oficial, se lamentan los hinchas

Llegó la noticia que los hinchas de Millonarios no querían escuchar. Finalmente y después de extensas negociaciones entre las partes, no se logró finiquitar el acuerdo y Falcao García no jugará en este 2025 con la camiseta de los azules. La noticia fue confirmada por el propio club capitalino, en sus redes sociales, produciendo así una serie de reacciones de los hinchas del club, que se lamentaron por tal situación.

"Gracias 'Tigre'" se leyó en un diseño en redes y además de eso se complementó con un comunicado de prensa. Se indicó con claridad adicionalmene que "Millonarios FC informa que luego de varias semanas de trabajo en donde se estructuró una importante oferta económica por parte del club, complementada con patrocinios, no se lograron contrarrestar los efectos fiscales por renta y patrimonio, los cuales no permitieron la continuidad de Radamel Falcao García".

Hay que recordar que por cuestiones de impuestos, el experimentado futbolista solamente había estampado la firma en el contrato con los 'embajadores' por seis meses, que comprendieron la Liga Betplay II 2024.

Aunque cumplió con su sueño de niño de defender los colores de Millonarios, el deseo del exjugador de River Plate, Porto y Atlético de Madrid, continuar no se pudo cristalizar.

La noticia llegó justo cuando los aficionados están pendientes de los refuerzos para el equipo que ahora es dirigido por David González.

¿Cómo le fue a Falcao García en Millonarios?

Falcao García desató la locura entre los fanáticos de Millonarios, desde el momento mismo en el que se concretó su fichaje el 20 de junio de 2024. Así el 'Tigre' fue asediado constantemente y recibió el cariño en cada aparición.

Falcao García, de cabeza anotó gol en Millonarios vs. Pasto. COLPRENSA

En total, Falcao jugó 16 partidos con los 'embajadores', 8 de ellos como titular y anotó 5 goles.

Tal y como ha sido su costumbre y la constante de su carrera, el samario dejó una imagen de profesionalismo y una relación cercana con gran parte del grupo de jugadores que fueron dirigidos por Alberto Gamero.

Falcao García y su rendimiento en Millonarios.

¿Qué va a pasar con Falcao García?

Ahora el gran interrogante que queda en el ambiente tiene que ver con el futuro de Falcao García, ya que no se tiene certeza si tiene ofertas internacionales o finalmente decide retirarse del fútbol. La primera opción se la había dado a Millonarios, pero ahora habrá que esperar si le llegan llamadas.