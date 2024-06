David Ospina, omnipresente: en Estados Unidos con Selección y noticia en el fútbol colombiano

Atlético Nacionalse está reforzando con todo para el segundo semestre del año del fútbol colombiano y reflejo de esto son las contrataciones que han anunciado en los últimos días, tales como la del experimentado Edwin Cardona. No obstante, este sábado 15 de junio, los antioqueños 'rompieron' el mercado con fichaje de 'lujo'.

Se trata de David Ospina,actual jugador de Selección Colombia y con amplio recorrido por el fútbol internacional, que tras su paso por el Al Nassr árabe, ahora vuelve a su 'casa', donde dio sus primeros pinos como profesional.

A través de un comunicado oficial, Atlético Nacional anunció la noticia que ha generado fervor y alegría en toda la hinchada verde.

De la vuelta al balompié de nuestro país se venía hablando desde hace unas semanas y luego de muchos acercamientos y conversaciones, el guardameta regresará al equipo que vio nacer y que lo promovió.

Desde 2008, Ospina Ramírez se había marchado al Niza, de la Liga de Francia, y ahora en pleno 2024 regresará al cuadro verde de Antioquia, al que se ha profesado siempre su cariño y agradecimiento.

David Ospina con Atlético Nacional. Colprensa

"El buen hijo vuelve a casa", se leyó en la publicación del 'verdolaga' en sus distintas plataformas digitales y esta fue acompañada por un emotivo video.

¿Qué dijo Nacional para anunciar el fichaje David Ospina?

"Hola, hijo. Con mucha emoción hoy me entero que desea regresar a casa, han sido 17 años desde que te fuiste y no ha pasado un solo día en que no esperara que este momento pudiera llegar. Has cosechado éxitos por fuera y esto nos ha hecho sentir el corazón lleno de orgullo. Cargado de ilusiones hoy vuelves con la hermosa familia que has construido; tu padre estará más orgulloso que nunca de este momento, pues sabes que su corazón es verde como el tuyo", esas fueron las palabras de la mamá de David Ospina, Lucía Ramírez, quien puso su voz en el videoclip que tiene miles de 'me gusta'.

¿Cómo le fue a David Ospina en la última temporada contra el Al Nassr?

Para la campaña 2023/2024, el experimentado arquero antiqueño sumó un total de 990 minutos en el arco, siendo divididos en 11 compromisos y en todos ellos fue titular.

Los equipos en los que ha jugado David Ospina

Atlético Nacional

Niza, de Francia

Nápoles, de Italia

Arsenal, de Inglaterra

Al Nassr, de Arabia Saudita

Además, Ospina Ramírez ha sido baluarte importante en el arco de la Selección Colombia, que se prepara para su debut en la Copa América que iniciará el próximo 20 de junio.