Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez aún no se asegura la titular en Sporting: su DT explicó por qué

Luis Javier Suárez aún no se asegura la titular en Sporting: su DT explicó por qué

Un delantero colombiano afronta un nuevo reto en Europa, con la misión de consolidarse en un histórico club y responder a la confianza de su entrenador.