Luis Javier Suárez aún no se asegura la titular en Sporting: su DT explicó por qué

El nombre de Luis Javier Suárez fue uno de los más sonados en el reciente mercado de fichajes en Europa. El delantero colombiano, de 27 años, vivió semanas intensas en medio de rumores sobre su futuro hasta que finalmente se confirmó su traspaso al Sporting de Lisboa. El conjunto portugués desembolsó cerca de 22 millones de euros al Almería de España para quedarse con los derechos del atacante, quien llega con la misión de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, flamante incorporación del Arsenal de Inglaterra.

La operación fue considerada una de las más importantes del fútbol luso en el último verano, no solo por el monto de la transferencia, sino también porque Suárez llega en un momento clave de su carrera, consolidado en Europa y con la ambición de dar un salto competitivo en un club que disputará tanto la Primeira Liga como competencias internacionales.

En su estreno oficial, Sporting de Lisboa inició con pie derecho el campeonato al imponerse 2-0 en condición de visitante ante Casa Pia. Los goles fueron obra de Francisco Trincão y Morten Hjulmand, resultado que confirmó el buen arranque del equipo bajo la dirección de Rui Borges. En este encuentro, Luis Javier Suárez fue titular y disputó los 90 minutos, dejando buenas sensaciones pese a no haberse reportado en el marcador.



¿Qué dijo el entrenador de Luis Javier Suárez?

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Tras el debut del colombiano, Rui Borges no dudó en destacar su esfuerzo y la forma en que se acopló al plan de juego del equipo. “Jugó un partido precioso. Trabajó duro, jugó para el equipo y estuvo fantástico. Lamento que no marcara. Jugó un partido precioso que reflejó la imagen del equipo”, señaló el estratega, satisfecho con la primera presentación de su nuevo delantero.

Publicidad

No obstante, Borges también fue claro en que Suárez, a pesar de ser considerado el fichaje estrella del Sporting, no tendrá el puesto asegurado y deberá competir codo a codo con el delantero danés Conrad Harder.

“Los dos deben estar preparados para jugar desde el principio y para no jugar. Me corresponde a mí trazar la estrategia. Lo que hablo con Harder, lo hablo con Suárez, igual. Vamos a entrar en una rutina de partidos cada tres días y todos deben estar preparados. Son cosas naturales”, agregó el entrenador.



¿Cuándo juega Sporting Lisboa?

Después del triunfo en su debut liguero, el Sporting de Lisboa ya piensa en su siguiente reto. Por la segunda fecha de la Primeira Liga, recibirá este domingo a Arouca en el Estadio José Alvalade, en un compromiso que se disputará a las 2:30 p. m. (hora colombiana).

Publicidad

Será una nueva oportunidad para que Luis Javier Suárez busque su primer gol con la camiseta verdiblanca y empiece a justificar la millonaria inversión que el club hizo por sus servicios. Los hinchas esperan que el delantero cafetero se consolide rápidamente y se convierta en una de las grandes figuras del equipo en la temporada.