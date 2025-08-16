El 'blooper' de Jhon Balanta en Nacional vs. Fortaleza por Liga BetPlay ll-2025

Publicidad
Este sábado, por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional recibió a Fortaleza en el Atanasio Girardot. En los primeros minutos, los ‘amix’ dominaron el juego; sin embargo, a los 21 minutos llegó la primera anotación tras un autogol de Jhon Balanta, quien calculó mal al devolverle la pelota a su arquero, que terminó en el fondo de la red.
Fortaleza reaccionó y encontró el empate a los 36 minutos gracias a Emilio Aristizábal, que aprovechó un error en salida de Nacional para aplicar la ‘ley del ex’. Posteriormente, Yesid Díaz remontó el marcador para la visita.
⚽️🇳🇬 Autogol de Harold Balanta (10’) para el 1-0 a favor de Atlético Nacional sobre Fortaleza. Falla en la devolución y el guardameta poco pudo hacer para evitar el blooper. pic.twitter.com/uzcSpcHYJ0— Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) August 17, 2025