El 'blooper' de Jhon Balanta en Nacional vs. Fortaleza por Liga BetPlay ll-2025

Este sábado, por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional recibió a Fortaleza en el Atanasio Girardot. En los primeros minutos, los ‘amix’ dominaron el juego; sin embargo, a los 21 minutos llegó la primera anotación tras un autogol de Jhon Balanta, quien calculó mal al devolverle la pelota a su arquero, que terminó en el fondo de la red.

Fortaleza reaccionó y encontró el empate a los 36 minutos gracias a Emilio Aristizábal, que aprovechó un error en salida de Nacional para aplicar la ‘ley del ex’. Posteriormente, Yesid Díaz remontó el marcador para la visita.



Así fue el autogol en Fortaleza vs. Nacional