DT de Barcelona no se contuvo en elogios a Lamine Yamal: "Tiene mucha hambre y es excepcional"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona Hansi Flick, explicó al término del encuentro que "si el árbitro no para hay que seguir el juego", a la hora de referirse al tanto de Ferran Torres en el triunfo sobre el Mallorca por 0-3. además, tuvo palabras de elogio para una de las figuras 'culé', Lamine Yamal.

"En el otro lado es normal que estén descontentos. Al final, como equipo, el árbitro no paró el juego, y tenemos que seguir si no lo para, siempre. El Barça, antes de llegar yo, era eso, ahora les digo que estén centrados y continúen jugando. Si el árbitro no para, hay que seguir", aseguró el estratega del cuadro 'blaugrana'.

Lamine Yamal

El alemán mostró el camino por donde puede mejorar el equipo: "No es fácil mantener al motivación al descanso con dos goles y jugadores de ventaja, pero tenemos que jugar más rápido, el Mallorca ha estado muy resguardado en defensa, estamos felices por los puntos pero tenemos que mejorar ciertas situaciones".

El técnico habló de la titularidad de Eric García por delante de Koundé: "Eric ha jugado muy bien y se merece jugar, tenemos mucha calidad en todas las posiciones y podemos tomar este tipo de decisiones. Al final de la pasada temporada jugó muy bien y sigue en el gran nivel".

También tuvo tiempo para deshacerse en elogios sobre Lamine Yamal: "Es importante que mantenga este nivel, si rinde a este nivel ayuda al equipo. Lamine es especial, tiene mucha hambre y es excepcional, estoy muy contento con él, le veo muy motivado en los entrenamientos".

Flick confesó estar muy orgulloso de tener a Jofre en la plantilla y habló sobre el debut de Rashford: "Estoy feliz de tener a Jofre, entrena muy bien y aprecio mucho su calidad. Hoy no ha sido fácil jugar para Marcus Rashford porque había pocos espacios y al final es un 3-0, tres puntos y nos vamos contentos a Barcelona", sentenció.