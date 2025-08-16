En el estadio Son Moix, Barcelona inició su defensa del título derrotando 3-0 al Mallorca de los colombianos, Johan Mojica y Daniel Luna. Mojica jugó casi todo el partido, pero se vio superado constantemente por Lamine Yamal. Por su parte, Luna, no tuvo acción en el campo.

El local comenzó perdiendo antes de la media hora de juego, con gol de Raphinha y luego, en acción polémica, recibió la segunda anotación de Ferran Torres. Minutos después, los 'bermellones' sufrieron las expulsiones tanto de Manu Morlanes, como de Vedat Muriqi.

Lamine Yamal (10) celebrando gol con Barcelona. AFP

La figura del Barcelona, Lamine Yamal, fue el encargado de cerrar el marcador al minuto 90+4, con una jugada propia del mismo. Recibió un balón de Gavi, enganchó hacia el centro, acumuló varios rivales y sacó un zurdazo implacable para ponerle la cereza al pastel al partido del equipo 'culé'.



Vea el golazo de Lamine Yamal HOY en Mallorca vs. Barcelona, por Liga de España

CIERREN TODO: GOLAZO TOP DE LAMINE YAMAL PARA EL TERCERO DE BARCELONA EN EL ARRANQUE DE LA LIGA.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2ZOiVUSzHG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025