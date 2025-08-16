Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fuerte queja del Mallorca de Johan Mojica: "Dijeron que si hay un golpe en la cabeza hay que parar"

Fuerte queja del Mallorca de Johan Mojica: "Dijeron que si hay un golpe en la cabeza hay que parar"

Mallorca, donde juegan los colombianos Johan Mojica y Daniel Luna, perdió 0-3 con Barcelona en la Liga, pero en medio del juego hubo varias acciones discutidas. ¡No se quedaron callados!

Johan Mojica (22) en acción de juego con Mallorca frente al Barcelona por la Liga de España.
Johan Mojica (22) en acción de juego con Mallorca frente al Barcelona por la Liga de España.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 16, 2025 07:50 p. m.