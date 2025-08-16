Fuerte queja del Mallorca de Johan Mojica: "Dijeron que si hay un golpe en la cabeza hay que parar"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, confesó que la semana pasada los árbitros les dijeron que "si hay un golpe en la cabeza hay que parar" al referirse al gol de Ferran en la derrota contra el Barcelona (0-3) en el primer partido de la Liga española de fútbol. En el conjunto mallorquín jugó Johan Mojica y Daniel Luna fue suplente.

"Esa acción la hemos visto todos y la semana pasada nos la explican en la charla, si hay un golpe en la cabeza se detiene el juego, todos habíamos pensado que pitó y da gol; no lo acabo de entender. Ha venido, lo agradezco, dice que Raíllo no se ha mareado cuando tú no lo sabes", indicó.

Johan Mojica, lateral izquierdo colombiano, marcó a Lamine Yamal, en Mallorca vs. Barcelona, por La Liga

"Sobre todo nos quejamos del criterio, habéis visto el partido, no ha sido el mismo y te cabrea, te chirría. Quiero ver si en las siguientes jornadas van a dejar, cuando te sientes así es complicado callarte, son cosas que tenemos que aprender para el futuro", añadió sobre el tema.

"Es ir un poco más allá, pensar que te está engañando, dudo muchísimo que hagan lo mismo en los siguientes partidos", afirmó mientras que dijo que él "nunca expulsaría a un jugador" por la acción de Raphinha, "pero si revisas la de Muriqi tienes que sacarla en ésta".

Respecto a las dos expulsiones, destacó que "Muriqi tiene que estirar el pie y tiene mala suerte, Morlanes es un zigzag que tiene que cortar y ya tenía amarilla", dos situaciones que son fruto "de la intensidad del Mallorca, algo que a veces nos pasa malas facturas".

Arrasate sacó en positivo que han conectado con la afición: "No queríamos conectar así pero la afición se ha ido orgullosa del equipo, quiero pensar que se han ido con ganas de volver la semana que viene".

El técnico también alzó la voz para pedir que cambien el horario de su partido contra el Celta, a las cinco de la tarde en Son Moix: "Los delegados de LaLiga han estado desde las cuatro en el estadio, espero que se hayan dado cuenta de que la semana que viene a las cinco no se puede jugar en Mallorca en agosto".