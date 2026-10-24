Jugador de Selección Colombia volvió a ser titular en su club, tras más de dos meses de ausencia

Adam Armstrong marcó el único gol con el que los Wolves volvieron a la senda de la victoria en Molineux, tras imponerse por 1-0 al Watford en un partido muy reñido. Más allá del triunfo, la noticia positiva fue el regreso de Yerson Mosquera como titular, tras más de dos meses de ausencia.

Mosquera no jugaba como inicialista desde el 14 de agosto, en el empate 2-2 con Blackburn. El defensor recayó de una lesión en su tobillo y por eso tuvo 71 días de recuperación. El exNacional regresó el 20 de octubre, pero como suplente, ingresando al 90' y jugando apenas los ocho minutos de adición.

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Tras las recientes decepciones en casa, este resultado era imprescindible, y Armstrong, que regresaba al equipo tras una lesión, logró el único gol del partido en el minuto 35. Aunque habría sido deseable una ventaja más amplia, la victoria vuelve a encarrilar al equipo de César Peixoto.

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Un comienzo positivo era muy necesario tras los últimos resultados en casa y eso es precisamente lo que César Peixoto consiguió de su equipo. En los primeros diez minutos, tanto Rafiki Said como Jordan James estuvieron a punto de marcar desde lejos, mientras que un cabezazo tempranero de Said obligó a Federico Ravaglia a realizar una parada.



Los centros estaban causando problemas a los Hornets en los primeros 45 minutos y Marshall Munetsi desvió fuera un centro de Said, aunque habría esperado hacerlo mejor, antes de que un disparo de Andre sufriera un gran desvío y se fuera agonizantemente fuera.

Finalmente, el dominio de los Wolves se vio recompensado en el minuto 35 con un gol muy bienvenido de Armstrong. Andre se la pasó a Kieran Tripper, cuyo centro de primera casi provocó un gol en propia puerta, antes de que Armstrong aprovechara el rebote para marcar.

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El delantero ganó confianza de inmediato y disparó fuera desde el borde del área tras un inteligente giro, mientras los locales se iban al descanso con un gol de ventaja.

Los Wolves sabían que un segundo gol sería crucial y se lanzaron a por él tras el descanso, pero fue Héctor Kyprianou quien habría marcado en propia puerta de no ser porque su portero le salvó de la vergüenza en el minuto 52.

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Mientras el marcador seguía siendo 1-0, los Hornets no perdían la esperanza y un disparo lejano de Edo Kayembe obligó a José Sa a realizar una parada. Por parte de los locales, la entrada de Mateus Mane dio un nuevo impulso al juego y su regate laberíntico creó una ocasión para James que fue bien bloqueada.

A medida que el partido entraba en su fase decisiva, tanto Andre como el suplente Tommy Doyle probaron suerte desde lejos; el primero disparó por encima del larguero y el segundo vio cómo su disparo era bloqueado y se iba fuera. A continuación, un potente cabezazo de Ladislav Krejci fue despejado por Ravaglia, y los Wolves, aunque no lograron ampliar su ventaja, se llevaron tres valiosos puntos.