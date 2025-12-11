Filtran nombre de refuerzo extranjero de nuevo equipo del fútbol colombiano; hay foto y datos

Internacional de Bogotá ya comienza a confeccionar su plantilla para su debut en la Liga BetPlay 2026-I. El equipo bogotano ya reveló a través de sus redes sociales el escudo que tendrá en esta nueva etapa, tras dejar atrás el nombre de Equidad Seguros y el color verde que lo identificó durante su existencia. Además, hace poco se pudo conocer el primer jugador que llegaría a reforzar el club.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la agencia de representación de futbolistas, RJ Sport Group, ventiló el nombre del primer fichaje del 'nuevo' equipo del rentado nacional: Fabricio Sanguinetti. "NUEVO RETO. Es un orgullo anunciar que nuestro querido @fabriciosanguinett es nuevo jugador de @clubdeportivolaequidad. Luego de un gran paso por Morón, el Uru sigue creciendo y ahora en la Primera de Colombia. ¡Con todo, amigo!. Gran trabajo en equipo con @salvatoresimeonem. Y muchas gracias por el apoyo y la asesoría legal al Dr. @nicorivadavia, crack."

Sanguinetti, de 25 años, arribaría a los albinegros, tras finalizar contrato con el Deportivo Morón de la segunda división de Argentina. En su etapa en ese equipo, el extremo izquierdo disputó 33 partidos en los que contribuyó con cuatro goles y tres asistencias. El uruguayo ha pasado toda su carrera en divisiones bajas de Perú, Uruguay y Argentina. En suelo inca, estuvo en Pirata, con el que jugó 25 partidos, con un saldo de siete goles y un pase para gol. También tuvo un paso por Patronato, en el que sumó 872 minutos en cancha, en los que anotó en dos ocasiones y brindó una asistencia.



El delantero uruguayo comenzó su andar en el fútbol profesional con la camiseta de Atenas de San Carlos, del rentado charrúa, sin emabrgo, allí no tuvo mucha participación, ya que tan solo estuvo en cuatro partidos en los que se reportó con un gol. Sanguinetti tendría de esta manera su primera experiencia en Colombia, con un Inter que busca armar una plantilla competitiva tras una campaña con bajo rendimiento, que culminaron en la última posición de la tabla con apenas 14 unidades, producto de tres victorias, cinco empates y doce derrotas.

De confirmarse ese fichaje, el Internacional reforzaría una zona en la que el equipo mostró gran debilidad, ya que en el anterior torneo solo anotaron 14 goles siendo el peor equipo en esa estadística junto a Boyacá Chicó, por lo que con la llegada del extremo intentarían mejorar la producción de goles en 2026. Por ahora, habrá que esperar a que confimen su contratación, y además se aguarda que el cuadro capitalino siga anunciando noticias en medio de su cambio de identidad tras la llegada de nuevos propietarios que quieren potenciar su estatus en el fútbol colombiano.