Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Filtran nombre de refuerzo extranjero de nuevo equipo del fútbol colombiano; hay foto y datos

Filtran nombre de refuerzo extranjero de nuevo equipo del fútbol colombiano; hay foto y datos

A través de las redes sociales se dio a conocer uno de los fichajes que tendría el nuevo equipo que competirá en la Liga BetPlay en 2026. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Imagen de referencia del balón del fútbol profesional colombiano en la temporada 2025
Imagen de referencia del balón del fútbol profesional colombiano en la temporada 2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad