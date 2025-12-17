Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Deportivo Cali rompe el mercado de fichajes en Colombia: contrató arquero mundialista

Deportivo Cali rompe el mercado de fichajes en Colombia: contrató arquero mundialista

En las últimas horas, Deportivo Cali anunció un rimbombante fichaje a través de sus redes sociales. Es arquero de Selección y ya jugó una Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de dic, 2025
Deportivo Cali en uno de los partidos de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

