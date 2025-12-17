Deportivo Cali rompe el mercado de fichajes en Colombia: contrató arquero mundialista

Este miércoles, Deportivo Cali se reportó en redes sociales con una gran noticia para toda su fanaticada al anunciar importante fichaje para el 2026. Se trata de un experimentado arquero que ya jugó un Mundial de fútbol.

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes. Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali. El Deportivo Cali reafirma su compromiso con la comunicación responsable y oportuna, por lo que cualquier información relacionada con este y otros asuntos institucionales será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales", se lee en el comunicado de los 'azucareros'.

Gallese llegará procedente del Orlando City, club en el que compartió con los colombianos Iván Angulo, Luis Muriel y Nicolas Rodríguez, y el DT 'cafetero' Óscar Pareja.



Pedro Gallese, un arquero de quilates

A nivel de clubes, a lo largo de su trayectoria ha disputado 387 partidos oficiales, en los que recibió 536 goles y logró 100 vallas invictas. En liga, Gallese suma 334 partidos, con 462 goles encajados y 88 porterías en cero, mostrando regularidad tanto en el fútbol peruano como en el exterior. En copas nacionales, participó en 39 encuentros, permitió 52 goles y mantuvo su arco invicto en 8 ocasiones, mientras que en torneos internacionales acumuló 16 partidos, con 24 goles recibidos y 4 vallas invictas.

Sin embargo, Gallese también es de grata recordación por su grandes actuaciones con la Selección de Perú, con la cual ha disputado cinco ediciones de la Copa América (2015, 2016, 2019, 2021 y 2025) y el Mundial de Rusia 2018.



Con el combinado inca, el jugador de 35 años ha jugado 122 partidos, recibiendo 137 goles en contra y logrando 44 porterías imbatidas.