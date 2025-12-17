"A José Enamorado yo lo llevaría a la Selección Colombia; de pronto se gana la ida al Mundial 2026"

Toda la costa está de fiesta con la undécima estrella del Junior y toda Barranquilla es testigo de eso; no obstante, mientras los hinchas ‘tiburones’ festejan un campeonato más, del otro lado, una de las leyendas del club ‘rojiblanco’ ya está pensando en lo que será el proyecto deportivo del próximo año, donde el objetivo es ganar la Copa Libertadores.

A solo horas del título juniorista, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, refiriéndose a lo que fue la campaña de Alfredo Arias y sus dirigidos, además de hablar de José Enamorado; el hombre del momento en el fútbol colombiano.

“La victoria del Junior es merecida; yo siempre digo, lo que empieza bien termina bien, y el equipo empezó bien y terminó bien. Lo que más me gustó del equipo es que jugaba bien; empezó invicto, luego se cayó, pero el equipo se recuperó y eso es importante”, indicó de entrada el exfutbolista de la Selección Colombia, recalcando que el ‘tiburón’ logró darle la vuelta a las adversidades que se le presentaron durante el semestre.

Junior de Barranquilla debe robustecer su nómina para la Copa Libertadores 2026. Foto: @JuniorClubSA.

Sumado a eso, y ya pensando en lo que sera la próxima temporada, el ‘Pibe’ dejó claro lo que ahora mismo tiene que hacer la dirigencia ‘tiburona’ para la Copa Libertadores del 2026.



“Cuando el equipo queda campeón, hay que renovarlos a todos, lo que pasa es que ahora viene la Copa Libertadores y queremos ganarla, entonces hay que reforzar. Yo digo, uno queda campeón y hay que renovar todos y reforzar al equipo, pero cuando se queda eliminado hay que echarlos a todos; así de fácil, el fútbol es así. La rosca buena continúa, pero la rosca mala hay que cambiarla”, dijo de manera contundente Valderrama.



¿José Enamorado está pidiendo Selección Colombia?

El ‘Pibe’ también se refirió a la gran actualidad del '10' ‘tiburón’, enfatizando en que merece la oportunidad en el combinado ‘tricolor’ y, ¿por qué no?, ir a la Copa del Mundo 2026: “Por como está jugando ahora José Enamorado yo sí lo llevaría a la Selección Colombia, es una alternativa. Porque es que a uno lo llaman a la selección cuando está jugando bien en su equipo; eso es así”.

José Enamorado, figura en la estrella 11 de Junior de Barranquilla. Foto: Dimayor.

Publicidad

“Es que, ¿cuántos jugadores van al Mundial?; van 26, pero de esos hay veinte fijos y seis que se están peleando la ida. Eso es así, la selección de nosotros ya está, los veinte ya están, pero faltan seis. Ellos entran y salen, entran y salen, y de pronto Enamorado le da un chancecito y se gana la ida”, sentenció el ‘10’ juniorista, dejando claro que podría ser una alternativa para Néstor Lorenzo.