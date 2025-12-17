Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / "A José Enamorado yo lo llevaría a la Selección Colombia; de pronto se gana la ida al Mundial 2026"

"A José Enamorado yo lo llevaría a la Selección Colombia; de pronto se gana la ida al Mundial 2026"

Carlos el 'Pibe' Valderrama charló este miércoles con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', analizando el título de Junior por Liga, además de referirse a la actualidad de Enamorado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de dic, 2025
Junior, campeón 2025-II: así quedó la tabla de estrellas en Colombia.jpg
José Enamorado, figura para la estrella 11 de Junior de Barranquilla
Foto: Dimayor.

