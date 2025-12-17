Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En la Selección Colombia hay veinte fijos para el Mundial 2026 y seis cupos por definir"

"En la Selección Colombia hay veinte fijos para el Mundial 2026 y seis cupos por definir"

Desde ya se hacen previsiones de parte de voces autorizadas con respecto a la nómina de la Selección Colombia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
James Rodr
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad