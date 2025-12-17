"En la Selección Colombia hay veinte fijos para el Mundial 2026 y seis cupos por definir"

La Selección Colombia se lleva la atención de los aficionados, la prensa y también de parte de exfutbolistas que defendieron sus colores a nivel internacional, como en el caso de Carlos 'el Pibe' Valderrama, una leyenda de nuestro país y con gran reconocimiento internacional. Y cada vez que el samario habla y da sus conceptos, quedan interesantes reflexiones.

Este miércoles, en una entrevista que tuvo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el otrora número '10' del seleccionado colombiano se refirió al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y las expectativas que existen en cuanto a la nómina definitiva se refiere y también con respecto a la confianza que lo invade a meses del campeonato.

"Ustedes saben que es así, que ya hay unos que están. Creo que ya hay 20 (jugadores), los fijos. Y faltan 6 más, de los que entran y salen (en las convocatorias pasadas)", expresó Valderrama.

En medio de su estilo, el popular 'Pibe' siguió y comentó que "lo que quiero es que la Selección Colombia vaya completa (al próximo Mundial). Vea lo que nos pasó hace años, todo iba bien y 'Rada' (Falcao García) quedó afuera, que era el goleador. Que vayamos todos completicos, pa' que vea lo que vamos a hacer en ese campeonato mundial".



"Es que nuestra Selección juega bien, bien. Y ustedes saben que yo para enamorarme es jodido", complementó el exjugador de Cali, Junior, Montpellier, de Francia, y Tampa, de Estados Unidos, entre otros.

Carlos 'el Pibe' Valderrama Foto: AFP

¿José Enamorado puede ir con Colombia al Mundial 2026?

'El Pibe' Valderrama también encaró los interrogantes del equipo que dirige Javier Hernández Bonnet y uno que salió a la palestra tuvo que ver con el momento que vive José Enamorado, figura del Junior campeón de la Liga II 2025.

"Como está jugando (Enamorado) ahora, sí debería ir a Selección. Así, lo bueno es que hay alternativas, eso es así. El que ande jugando bien en su equipo, pues que lo llamen", dijo el 'Mono'.