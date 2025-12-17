Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan F. Quintero, desatado: “Gané todo, soy grande en Argentina y dicen que no tengo carrera”

Juan F. Quintero, desatado: “Gané todo, soy grande en Argentina y dicen que no tengo carrera”

El volante antioqueño se destapó sobre varios temas de su vida personal y deportiva, con lo cual aprovechó para responderles a los que lo critican.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Fernando Quintero responde a críticos en entrevista con Maluma.jpg
Juan Fernando Quintero, en entrevista con Maluma.
Pantallazo: @Maluma_Official.

Publicidad

Publicidad

Publicidad