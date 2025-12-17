Juan F. Quintero, desatado: “Gané todo, soy grande en Argentina y dicen que no tengo carrera”

Juan Fernando Quintero se abrió en una extensa charla con el cantante Maluma, del que es amigo, y que fue publicada por el propio reguetonero, que fungió como entrevistador del actual mediocampista de River Plate.

En el diálogo, el popular ‘Quinterito’ reconoció estar en su “mejor momento futbolístico y de vida” gracias a la "madurez" de sus 16 años de carrera y señaló que sigue siendo “un tipo enfermo por ganar”.

Sin embargo, aclaró que la muerte de su abuela le ocasionó un bajón personal que duró 3 años y que pese a que lo quería el Arsenal de Inglaterra, decidió volver de Europa para jugar con Independiente Medellín y así cumplir un “sueño” suyo y de su abuelo.

En ese sentido, apuntó que hoy ya no lo afectan las críticas, que es feliz en Suramérica y sacó pecho por lo que ha conseguido, con lo cuál quiso contestarles a sus detractores.



Juan Fernando Quintero: “Gané todo y soy grande en Argentina”

El famoso ‘Juanfer’ aclaró que encontró su plenitud y que no piensa en regresar a las ligas de Europa gracias a que se siente satisfecho en donde está.



“Entendí que mi lugar en el mundo es Suramérica y aunque la gente habla de Real Madrid y Barcelona, para mí River Plate es el Real Madrid. Además, jugué una final [de Libertadores] River-Boca en el Santiago Bernabéu e hice un gol, que es La bendición más grande que me ha pasado; siempre se va a hablar de Juan Fernando Quintero en el fútbol”, explicó.

Publicidad

Y agregó que ha llegado a lo más alto como futbolista: “He ganado todo en Sudamérica, otros lo ganan en Europa. Y viví algo más especial con Racing, que hace 37 años no ganaba una copa internacional, y me tocó a mí [en Copa Sudamerciana]”.

Luego, habló de su éxito en Argentina, donde ser ídolo no es fácil, pues dijo ser “grande en un país que es potencia de la historia del fútbol” y aclaró que después del retiro se ve siendo “director deportivo en Colombia y Argentina”.

Publicidad

Por último, lanzó un balonazo directo a quienes no valoran su recorrido: “Hoy no me puedo quejar de nada por lo que viví en Argentina, en la Selección Colombia, en los Mundiales, también jugué Europa League y Champions League… Unos dicen que no tuve carrera, sabes qué: mira mi carrera”.

En video, sus declaraciones (minuto 1:02:05):