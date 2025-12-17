Kylian Mbappé pone en jaque a Cristiano Ronaldo y un récord en Real Madrid; le queda un partido

Con una parada espectacular del portero Andriy Lunin en el descuento, el Real Madrid evitó irse a la prórroga de visita ante el Talavera de la Reina, hundido en la tercera categoría del fútbol español, al que derrotó 3-2 este miércoles para avanzar a octavos de la Copa del Rey. La figura fue, nuevamente, Kylian Mbappé, quien además es noticia porque podría romper récord de Cristiano Ronaldo.

En el pequeño estadio El Prado, lleno con sus 6.000 localidades, fue una vez más el francés quien desbloqueó el partido a favor de los blancos al convertir un penalti en el minuto 41, antes de que un autogol de Farrando (45') permitiera al Real Madrid irse al descanso con dos tantos de ventaja.



Kylian Mbappé, cerca de romper récord de Cristiano Ronaldo en Real Madrid

Con el doblete de este miércoles en Copa del Rey contra el Talavera, el astro francés alcanzó los 58 goles en este año 2025, igualando la marca del 'bicho' en 2012 y quedando solamente a uno de empatar, y a dos de pasar, los 59 que el portugués logró en la temporada 2013, que es el récord en año calendario con la camiseta de los 'merengues'.

Lo cierto es que el partido del próximo sábado entre Real Madrid y Sevilla, por la Liga de España (3:00 p.m.) podría ser trascendental para Kylian Mbappé, quien en caso de anotar otro doblete le quitará este registro que tenía Cristiano Ronaldo.

MOST GOALS FOR REAL MADRID IN A CALENDAR YEAR:



- Cristiano Ronaldo in 2013: 59 goals

- Cristiano Ronaldo in 2012: 58 goals

Cabe resaltar que actualmente Kylian Mbappé, también, es el actual máximo goleador de la temporada en la Liga de España, con 17 anotaciones, seis más que Ferrán Torres (Barcelona).



Los madrileños se complicaron el final del encuentro al dejar que el Talavera, penúltimo en su grupo de la Primera Federación, recortara distancias gracias a un gol de Arroyo (80').

De nuevo Mbappé dio un poco de aire a su equipo (88') tras un gran error del portero local.

Pero Di Renzo (90+1'), al aprovechar un rechace tras una falta, permitió a los locales volver a acercarse en el marcador.

Y finalmente Lunin voló para salvar la victoria, con el Talavera volcado en el área blanca y Xabi Alonso con cara de pocos amigos en el banquillo.

En estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, los otros dos grandes de España, el Barcelona y el Atlético de Madrid, también se impusieron sin brillo en el campo de otros dos clubes de Tercera División: el Guadalajara (2-0) el martes y el Atlético Baleares este miércoles (3-2).