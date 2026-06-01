Diego Arias; "Nacional y Junior son dos clubes que siempre quieren pelear por ser campeones"

En Atlético Nacional hay esperanza y confianza en el grupo para la final contra Junior de Barranquilla, y por eso su técnico Diego Arias habló de cómo llega el elenco 'verdolaga' a este compromiso de ida en el Romelio Martínez.

"En marzo, con el partido de la Sudamericana, vivimos un momento muy duro. Para nosotros, la hinchada y la dirigencia fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, representamos a un club que todos los días debe demostrar lo mejor de sí, incluso cuando gana. Nacional está obligado a competir y representar su historia en todos los torneos, respaldado por la grandeza que avala a nuestra institución", dijo de entrada el timonel del cuadro antioqueño.

Acá más declaraciones de Diego Arias:

*Listos para la final

"A partir de ahí, el club ha dado lo mejor de sí, intentando crecer y mejorar para llegar a esta oportunidad de luchar por el título. Somos conscientes de que enfrentaremos a un gran equipo, pero tenemos la determinación de levantar el trofeo y celebrar junto a toda nuestra gente".



*Análisis del rival

"Nos imaginamos a Junior y a toda su gente empujando desde el primer minuto. Sabemos que este primer partido de la final será muy intenso y disputado. Nosotros debemos llevar el juego hacia donde más nos convenga y tratar de neutralizar las principales cualidades de Junior. Hemos trabajado y hablado mucho sobre eso, y estamos preparados para este compromiso. Dios quiera que podamos dejar la serie abierta para definirla y cerrarla en nuestra casa".

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*Junior y Nacional, equipos que luchan por títulos

"Somos dos clubes que siempre quieren pelear por ser campeones. La calidad de Junior demuestra esa intención, al igual que la nuestra. Se enfrentan los dos equipos que mejor hicieron las cosas a lo largo de este torneo y ambos tenemos la ilusión de quedarnos con el título. Nuestro objetivo es acercarnos a esa posibilidad a través de un estilo de juego que nos permita competir y afrontar esta final de la mejor manera".

Diego Arias, técnico interino Atlético Nacional - Foto: Colprensa

En la rueda de prensa también habló el capitán y defensor, William Tesillo, quien mencionó que desde lo personal "trato de brindarle tranquilidad al equipo. Hay líderes importantes, como David Ospina, que es nuestro primer capitán. Somos un grupo muy maduro, acostumbrado a disputar este tipo de partidos. Desde mi experiencia, intento aportar calma y confianza, aunque sabemos que las finales también hay que jugarlas con el 'cuchillo entre los dientes', como se dice popularmente".

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Eso sí, el zaguero central sabe que el Junior no será fácil. "Será más apretado, será un partido con otras condiciones y otra motivación tanto para la gente como para nosotros. Es especial venir a Barranquilla; soy de aquí, y disputarlo en esta ciudad, con mi familia, lo hace aún más significativo. Va a ser un lindo partido. El que se equivoque menos se llevará el campeonato. Sabemos lo que nos jugamos en cada partido, y en esta instancia aún más", cerró en su intervención.