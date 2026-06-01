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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias; "Nacional tiene una gran nómina, pero Junior es toda una región con fuerza"

Alfredo Arias; "Nacional tiene una gran nómina, pero Junior es toda una región con fuerza"

El técnico de Junior no se guardó nada en la antesala de la final frente a Nacional y destacó la trascendencia del encuentro y dejó un contundente mensaje dirigido al cuadro paisa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Junior de Barranquilla busca uno de los cupos por vía repechaje a la Copa Sudamericana 2026.
Junior de Barranquilla busca uno de los cupos por vía repechaje a la Copa Sudamericana 2026.
Foto: AFP

En la previa de la final de ida de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior, que se disputará en Barranquilla, el técnico Alfredo Arias y el volante Fabián Ángel atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa. Ambos se refirieron a las expectativas, la responsabilidad y la importancia de afrontar un compromiso decisivo en la lucha por el título.

El estratega uruguayo inició elogiando al rival y asegurando que "es un gran equipo que merecidamente fue primero todo el semestre, y nosotros segundos, y somos los dos los que llegamos a la final, ellos tienen una gran nómina es un club grande. Es verdad que es un partido bastante diferente, pero no se pierde la ansiedad y los nervios".

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Sin embargo, no ocultó la grandeza de su equipo: "Junior al igual es un gran equipo, a mis jugadores no les falta nada como profesionales, nada absolutamente nada, hay una ciudad y una región que se siente esa fuerza, porque eso es Junior es una ciudad que corre toda a través de un equipo, es importantísimo". aseguró.

"Nosotros jugamos en 18 días seis partidos, con viajes, en altura dos partidos pero con Nacional no vamos a dejar de atacar. Solo perdimos el juego frente a Palmeiras el otro día, es evidente que el equipo mejoró, dejar de atacar no vamos a dejar de atacar", recordó Arias a los asistentes a la rueda de prensa, el duro calendario que ha tenido el club barranquillero en los últimos días.

Alfredo Arias, director técnico de Junior.
Alfredo Arias, director técnico de Junior.
Junior.

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Fabián Ángel y su alegría de disputar esta final

"Es el partido más importante de mi carrera, no por todo lo que vivimos sino también por la situación en la vamos a disputarlo, es un orgullo estar acá, estamos a puertas de levantar un nuevo titulo y esperamos hacerlo de gran manera mañana

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"Tenemos agradecimiento frente al profe porque ha hecho que entre nosotros se nos inculque el deseo que querer seguir combatiendo y respaldando el apoyó que él nos da. El apoyo y respaldo de momentos difíciles y palabras de aliento de la hinchas ha sido fundamental también, hay que tomar todo con humildad y eso ha hecho de que estemos acá unidos", concluyó.

Horario del partido de ida de la final de la Liga BetPlay

El juego que tendrá lugar en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla será este martes 2 de junio y el balón rodará a las 7:30 p.m. por los primeros 90 minutos en la lucha por el título.

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Junior vs. Nacional se jugará en el Romelio Martínez.
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