Dorlan Pabón volvió a jugar en el fútbol colombiano y lo hizo con la camiseta de Envigado

Envigado jugó este sábado contra Fortaleza, pero más allá de este partido válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2024-II, la noticia se dio con el regreso a las canchas del experimentado Dorlan Pabón.

El atacante estuvo alejado de los terrenos de juego por cinco meses tras darse su inesperada salida de Atlético Nacional, y aunque ya había sido presentado por el cuadro naranja, solo hasta este 3 de agosto pudo debutar en el campeonato del segundo semestre del fútbol colombiano.

Tras 14 años de su salida de Envigado, por allá en el año 2010, Dorlan Pabón volvió a vestirse de cortos con la camiseta del elenco antioqueño e ingresó al segundo tiempo del partido contra Fortaleza.

Al minuto 59 el técnico Alexis Márquez envió a la cancha al experimentado futbolista para ocupar el lugar de William Hurtado. Los aplausos, la ovación y la emoción entre los hinchas del cuadro naranja se hicieron evidentes en las tribunas del estadio Polideportivo Sur.

Durante el partido Dorlan Pabón se mostró activo, hablando, como un líder en la cancha y guiando a sus compañeros más jóvenes.

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo de 2024, el atacante anunció que no seguiría en Atlético Nacional, y desde ahí no había disputado ningún partido. A pesar de tener conversaciones con Real Cartagena, al final no llegó a un acuerdo y fichó fue por Envigado el 6 de junio. Tras dos meses que recuperarse de una lesión, este sábado 3 de agosto hizo su debut en la Liga BetPlay 2024-II.

Dorlan Pabón con Atlético Nacional - Foto: Colprensa

¿Cómo le fue a Dorlan Pabón en su primera etapa en Envigado?

Tras debutar con Bajo Cauca, en la Primera B del fútbol colombiano y jugar entre 2006 y 2008, fichó por el equipo antioqueño y estuvo entre 2008 y 2010, disputando 90 partidos, marcando 27 goles y dando nueve asistencias. Eso lo llevó a ser fichado por Atlético Nacional, donde también brilló y de ahí se fue al balompié del exterior.

¿En qué equipos ha jugado Dorlan Pabón?

En el fútbol colombiano solamente ha militado en Bajo Cauca, en Envigado y Atlético Nacional. En Europa estuvo en Parma, Real Betis y Valencia. También tuvo pasos en el balompié internacional en Monterrey, de México y Sao Paulo, de Brasil.

Así fue la entrada de Dorlan Pabón con la camiseta de Envigado, tras 14 años de su salida del equipo antioqueño: