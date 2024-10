Efraín Juárez poco conforme con Nacional y quejas del calendario, tras victoria 1-3 contra Jaguares

Tras la victoria 1-3 contra Jaguares en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay, Efraín Juárez, DT de Atlético Nacional, analizó el partido y aseguró que no está conforme con lo hecho por su equipo, solo porque la exigencia es máxima, por lo tanto, siempre se tiene que exigir más y más.

"Nunca quedamos conformes, pero no solo por este partido, sino porque siempre somos exigentes con nosotros mismos y con el equipo. La realidad es que tuvimos opciones claras de gol y debimos ser más contundentes", declaró el entrenador, en primera instancia.

A renglón seguido, aseguró que este tema es algo a mejorar. "Tenemos que trabajar en ese aspecto, pero este fue solo el primer tiempo de los primeros 90 minutos; aún quedan otros 90 en casa para intentar hacer más goles y buscar el pase a la semifinal".

Finalmente, analizó el encuentro. "Hoy, a mi parecer, el partido se jugó tal como lo habíamos planeado. Sabemos que Jaguares, con la posesión del balón, puede hacer daño, ya que tiene jugadores que juegan bien al fútbol. Creo que su idea de juego en la ofensiva es buena, pero nosotros sabíamos que, cuando tuviéramos el balón, debíamos aprovechar nuestras ocasiones y circunstancias", declaró respecto al juego.

Tras ello, declaró que, pese a las condiciones del terreno de juego, Nacional se paró muy bien en condición de visitante. "Me parece que fue un partido en una cancha complicada, que no estaba en las mejores condiciones, y en un clima difícil. Venir siempre a esta plaza es complicado, pero el hecho de que hayamos jugado este partido, corriendo los grandes riesgos de mantener nuestra idea de juego, tratando de atacar, es algo importante para nosotros. Siempre buscamos que la idea de juego se mantenga, sea donde sea", sostuvo.

Alfredo Morelos, delantero de Nacional Foto: Nacional

Más declaraciones de Efraín Juárez

Sobre la gran cantidad de 'cracks' que tiene en el plantel...

"La decisión siempre será mía. Tengo 26 jugadores que pueden ser titulares por la calidad que tienen, 26 que pueden ir al banco y 26 que pueden estar en la tribuna. Siempre será mi responsabilidad y trataré de ser lo más justo y equitativo posible por el bien del grupo y del equipo".

Su queja sobre el calendario en el Fútbol Profesional Colombiano...

"Sobre la consolidación, no estoy seguro a qué se refiere. Me parece que algo se consolida cuando los jugadores entienden la idea y la llevan a cabo de la mejor manera posible. Me encantaría que se hiciera en 90 minutos, pero estamos en un proceso. Desafortunadamente, en esta seguidilla de juegos, prácticamente cada 2 o 3 días, apenas hay tiempo para entrenar. A veces jugar tan seguido es hasta inhumano, pero tratamos de aprovechar cada momento para seguir planteando y trabajando en nuestra idea".

¿Por qué a Nacional le cuesta mantener el arco en ceros?

"Nos enfocamos en el trabajo. Nos encantaría siempre mantener el marcador en cero, porque entendemos que con el arco invicto es más fácil ganar los partidos. No me gustan los juegos en los que anotamos muchos goles, pero también encajamos alguno. Siempre quiero ser protagonista en cualquier cancha, aunque eso implique correr más riesgos de los que preferiríamos".