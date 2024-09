Efraín Juárez sabe dónde está 'parado': "En Nacional no hay excusas, importa el resultado"

Ya con el grupo técnico completo, Efraín Juárez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Atlético Nacional, este jueves, en una conferencia de prensa donde también se refirió al presente del equipo y los objetivos que se plantea de cara a lo que viene en este resto de año.

“Yo tengo mucho tiempo en el fútbol y hay una frase que me encanta y es: ‘cuando te veas al espejo como entrenador es el reflejo de tu equipo’. Soy un tipo intenso, vivo al máximo el día a día, me considero valiente, tengo muchos miedos, pero los trato de ocultar con mis virtudes y defectos. Quiero que mi equipo sea valiente, atrevido, intenso, sin miedo a perder ni equivocarse, es un reflejo mío, si no, no estuviera sentado aquí”, indicó de entrada el estratega ‘verdolaga’.

Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional Oficial.

Sumado a eso, Efraín Juárez se refirió a lo que han sido los primeros días al mando del cuadro paisa, con el que ya suma una victoria y una igualdad, en dos juegos: “Trabajamos todos los días al 100%, acá no hay excusas y tenemos que dar resultados desde el día uno. Fuimos a Jaguares con una sesión, fuimos a Orlando con 13 o 14 jugadores por diferentes circunstancias y hay que ir a competir. Entendemos lo que representamos y estamos entregados al 100%. Cuando el jugador va a la cancha y disfruta quiere decir que estamos haciendo algo bueno. En ambos partidos hubo buenos momentos, más allá de los resultados”.

Publicidad

*Otras declaraciones de Efraín Juárez, nuevo entrenador de Nacional:

La igualdad 2-2 con América de México...

“Fue un partido con buenas sensaciones. Hicimos un gran partido en todo sentido, entendiendo la calidad y la jerarquía del juego con el rival que teníamos. Fue un buen parámetro para lo que se viene. Agradecido con el grupo porque ha respondido gratamente, lo dije el primer día, ellos son los protagonistas y nosotros somos su apoyo. Nos sentimos orgullosos al saber que los jugadores representaron dignamente al club”.

Publicidad

¿Cómo estará conformado todo el cuerpo técnico?

“Me acompañarán Guillermo Zaragoza, experto en la preparación física con gran experiencia internacional; Alex Larrea como asistente técnico y especialista en la pelota quieta, le vamos a sacar mucho provecho a eso, y Luis Pérez, como asistente técnico también. De todos estos soy el que menos sabe, me estoy rodeando de gente más inteligente que me ayudará a crecer en todo sentido. Vamos a ir a muerte a donde tengamos que parar”.

Acción de juego entre Nacional y América de México Foto: América

¿Qué sorpresa se ha llevado en su llegada a Nacional?

“Es muy diferente ver los partidos en un televisor, sabíamos que era un equipo con gran calidad en todas las líneas, tenemos casi dos titulares por posición. El equipo venía haciendo cosas muy buenas, pero con nuestro toque tratamos de que se representen cada día más el tema de intensidad, presión y todas esas circunstancias”.