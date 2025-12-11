Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alejandro Restrepo: “La historia es para cambiarla, en el DIM queremos aprovechar la final”

Alejandro Restrepo: “La historia es para cambiarla, en el DIM queremos aprovechar la final”

El técnico del Medellín, Alejandro Restrepo, habló en la rueda de prensa previa a la final de Copa BetPlay 2025 donde se enfrentará a Nacional, y buscará alejar los malos resultados en finales.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín.
Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad