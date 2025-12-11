Alejandro Restrepo: “La historia es para cambiarla, en el DIM queremos aprovechar la final”

Desde este jueves se palpita lo que será la final de ida de la Copa BetPlay 2025 en la que se enfrentarán Atlético Nacional e Independiente Medellín, en un clásico antioqueño más en el año, y con un título de por medio, algo de lo que es consciente el técnico del DIM, Alejandro Restrepo.

El estratega habló en la rueda de prensa previa a ese compromiso programado para el sábado (5:00 p.m.), en el Atanasio Girardot, y quiere que los temores de una definición más perdida se alejen, por lo que reiteró que "la historia está para cambiarla", por lo que dentro de las huestes del 'poderoso' solo piensan en ganar.

"Para poder ganar finales hay que jugarlas, el equipo en el primer semestre jugó una, ese primer semestre nos ha dejado o esa final nos dejo aprendizajes que podemos usar en esta. Es una copa que se jugó distinta a la liga. Esta copa ha sido a partidos mata mata, llaves durísimas para clasificar hasta acá, dejamos a rivales importantes y estamos ilusionados con jugar una final y ojalá podamos ganarla mostrar esa madurez que hemos recogió y el equipo ponga ese jerarquía que se necesita para ganar este tipo de partido", declaró de entrada Alejandro Restrepo sobre la chance que tienen de este título, aunque no sea el que otorgue la estrella.



Acá más declaraciones de Alejandro Restrepo, técnico del Medellín:

*Los pequeños detalles en las finales

"Sin lugar a dudas especialmente no ha sido victorias en los clásicos, pero ha sido marcado por los detalles, es donde debemos estar más atentos, a veces se habla de esos detalles y en estas últimas semanas tanto en cancha como en video, conversaciones y reuniones, lo dejamos para adentro. Pero hemos puntualizado sobre eso, la jugada que termina en gol, la que antecede al gol, el momento en el que estás ganando, cuando estás empatado. La historia es para cambiarla y estamos acá y tenemos esa oportunidad y con toda esa gente es aprovechar esa oportunidad que tenemos".

*Solo piensan en ganar, no en renunciar

"Te respondo corto, en nuestra cabeza, en la mía, en la de mi cuerpo técnico y siento que en la de los jugadores está en ocho días, en menos de ocho días, intentar ganar la final, es nuestra segunda final, el equipo ha hecho la campaña con más puntos en su historia, 92 puntos. Además, ha mostrado buen fútbol y competir de la mejor manera. La cabeza está puesta en eso, vinimos a este club a llevarlo a lo más alto, a representar a una hinchada, queremos darle la gloria y un titulo".



Atlético Nacional vs Independiente Medellín Fotos: AFP y X/@DIM_Oficial

*Nacional, un rival de respeto

"Sabemos de la calidad del rival, que con espacios en todos los partidos aprovecha esos errores y normalmente también tenemos situaciones de gol y especialmente en los clásicos, debemos ser efectivos, en esos momentos de anotar tener la tranquilidad".

*Su corta carrera como director técnico

"La carrera, mi profesionalismo y la oportunidad que tenemos de una nueva final, en esta misma sala hace seis meses, el orgullo de ser finalista, ya llevo 4 o 5 años y es mi quinta final, hemos hecho un buen trabajo en los lugares que hemos estado. Adquirir experiencia y viviendo momentos como estos".

*Su opinión del árbitro Carlos Betancur

"En cuanto al arbitraje confiamos plenamente en el criterio, en la ecuanimidad que se va a tener, será la mejor final arbitrada".