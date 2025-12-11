Lucas González, primero sus jugadores del Tolima y luego él; “hay alguien más importante que yo”

Deportes Tolima y Junior se verán cara a cara este viernes 12 de diciembre en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II, pensando en tomar una ventaja con la mirada puesta en el título del segundo semestre del fútbol colombiano. Por eso, cada detalle cuenta para Lucas González y su cuerpo técnico, pensando en la preparación de este trascendental compromiso que se jugará en el estadio Metropolitano.

Con ese panorama, el entrenador de los 'pijaos' sorprendió a todos no viajando junto a la mayoría de sus futbolistas en un vuelo charter hacia el Atlántico, y explicó las razones que lo llevaron a tomar esa decisión, a horas del enfrentamiento en el Roberto Meléndez.



¿Por qué Lucas González no viajó en charter con los jugadores del Tolima?

Esa fue la pregunta que le hicieron este jueves al estratega, quien contó lo siguiente: "pues la decisión la tomo yo, pero vamos con 23 jugadores, pero el charter solamente carga 19 cupos. Entonces decidimos que viajen 18 jugadores y que viaje el fisioterapeuta (Camilo Cartagena)".

Al dar las razones, explicó en Win Sports que "para acompañar a los chicos en el día de hoy es más importante el fisio que yo. Él puede adelantar allá con ellos, masaje, recuperación. Yo no trabajo otra vez sino hasta las 6 de la tarde que tengamos sesión de video".

De esa manera, el Deportes Tolima viajó con 18 jugadores y el fisioterapeuta en un charter, mientras que Lucas González, cinco futbolistas más, y la restante delegación se fueron en un vuelo comercial a Barranquilla y llegarán horas más tarde. En especial porque este mismo jueves será la rueda de prensa previa a la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II.



Lucas González, técnico del Deportes Tolima Foto: Colprensa

De hecho, uno de los nombres que se fue con Lucas González es el arquero Neto Volpi, quien viene siendo el titular, pero que al irse en el charter Cristopher Fiermarin le consultaron si con eso el uruguayo sería el inicialista. "El problema lo tiene Junior, porque es el que tiene que hacerle gol a alguno de los dos. Tenemos dos porteros top, la verdad. Puede tapar un portero los dos partidos, puede tapar un portero cada uno de los partidos, sea como sea, estoy perfectamente tranquilo", dejó saber el DT, quien no quiso confirmarlo.

Todo está servido para que este viernes desde las 8:00 p.m. ruede la pelota en el estadio Metrpolitano de Barranquilla en la primera final de la Liga BetPlay 2025-II entre Tolima y Junior, buscando la estrella de final de año.