¿A cuáles equipos superará Junior en estrellas si queda campeón? Completaría 15 títulos

Junior de Barranquilla enfrentará al Deportes Tolima por la estrella de fin de año en una definición que tendrá su partido de ida el viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense y su contienda de vuelta, el martes 16 del mismo mes en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los ‘curramberos’ tienen mucho por ganar en esta final, ya que podrán quedarse con el máximo trofeo del fútbol profesional colombiano, un cupo directo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y el derecho de disputar otra final, la de la Superliga de Colombia contra Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre.

Frente a este abanico de posibilidades, los rojiblancos no pueden darse el lujo de dejar escapar esta oportunidad, ya que adicionalmente se meterían en el selecto grupo de los 4 equipos del país con más estrellas, escalafón encabezado por Atlético nacional, con 18; Millonarios, con 16; y América de Cali, con 15.



¿A qué equipos podrá superar Junior en estrellas si vence al Tolima?

La escuadra de ‘la Arenosa’ actualmente tiene 10 estrellas, misma cantidad que Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, elencos a los que rebasará en caso de quedarse con la Liga y con lo cual se establecería como el cuarto elenco del país más ligas ganadas.

Por otra parte, los atlanticenses llegarían a 15 títulos, ya que a las 11 estrellas se les deberá sumar las 2 Copas Colombia que consiguieron en 2015 y 2017, así como las 2 Superligas de 2019 y 2020.



Este historial podría seguir creciendo en 2026 con la gran cantidad de competencias que la escuadra ‘juniorista’ afrontará: Superliga (si es campeón), Liga Betplay-I, Liga Betplay-II, Copa Colombia y Copa Libertadores (si es campeón) o Sudamericana (si es subcampeón).

Equipos con más estrellas en Colombia:

⦁ Atlético Nacional: 18 estrellas

⦁ Millonarios: 16

⦁ América de Cali: 15

⦁ Independiente Santa Fe: 10

⦁ Deportivo Cali: 10

⦁ Junior de Barranquilla: 10

⦁ Independiente Medellín: 6

⦁ Once Caldas: 4

⦁ Deportes Tolima: 3

⦁ Atlético Bucaramanga: 1

⦁ Deportivo Pereira: 1

⦁ Cúcuta Deportivo: 1

⦁ Deportivo Pasto: 1

⦁ Deportes Quindío: 1

⦁ Unión Magdalena: 1

⦁ Boyacá Chicó: 1