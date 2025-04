El jugador de Millonarios que entró en desgracia con la hinchada; "ni un minuto más"

Millonarios y Nacional se enfrentan en un nuevo clásico del fútbol colombiano , pero antes de que ruede el balón en el estadio El Campín este domingo, un jugador del 'embajador' entró en 'desagracia' con la hinchada, que no quiere que le den un minuto más.

David González citó a un total de 18 jugadores para lo que será el enfrentamiento contra los 'verdolagas' por la fecha 13 de la Liga Betplay I-2025 y que tendrá horario de inicio de las 6:00 de la tarde. Entre los futbolistas que aparecen en el listado se encuentra Juan Carlos Pereira, quien regresó tras cumplir fechas de sanción por rojas consecutivas. Al ver el nombre del volante cartagenero entre los convocados, los fanáticos de Millonarios no perdonaron sus errores.

Así fue como en la publicación que realizó el azul capitalino para dar a conocer a los deportistas disponibles contra Nacional , el nombre de Pereira fue el más mencionado en los comentarios pero no para bien.

Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios. Foto: Getty

"¿A qué carajos convocan a Pereira? No hace falta, no sirve, no aporta. ¿Qué le pasa al técnico?", mientras que otro seguidor de Millonarios sostuvo: "no entiendo a González, respaldó a Pereira hasta el cansancio. No juega a nada, se hace expulsar irresponsablemente dos partidos seguidos, etc., y la respuesta del DT, es premiarlo con la convocatoria".

Uno más se unió a esta misma postura: "preferible Charrupí que convocar a Pereira, debería enviarlo a la tribuna".

Eso sí, hubo otros que defendieron al centrocampista oriundo del 'Corralito de Piedra' alegando que no se olviden de lo que le dio a Millonarios en el pasado.

"Muchachos, yo sé que Juan Carlos Pereira ha tenido errores, pero no debemos desconocer que también nos dio alegrías y ha cobrado penaltis definitivos. Valoremos lo positivo, que el hombre nos ha aportado, por cuerpo y ganas; yo sí lo prefiero ahí en el medio", expresó otro seguidor de Millonarios en la red social de 'X'.

Recordemos a los convocados de Millonarios vs. Nacional:

Arqueros: Iván Arboleda y Álvaro Montero

Defensores: Andrés Llinás, Sander Navarro, Helibelton Palacios, Jorge Arias, Sergio Mosquera y Danovis Banguero.

Mediocampistas: Juan Carlos Pereira, Daniel Ruiz, Daniel Cataño, Dewar Victoria y Nicolás Arévalo.

Delanteros: Jhon Córdoba, Neyser Villarreal, Kevin Palacios, Luis Marimón y Jader Valencia.