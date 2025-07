El legendario Finot Castaño, exjugador de Millonarios, en grave estado de salud: "lo tienen tirado"

En las últiimas horas, Gol Caracol conoció que Finot Castaño, exjugador de Millonarios, Once Caldas y Deportes Quindío y quien fuera DT de Selección Colombia en categorías juveniles, se encuentra en urgencias en el Hospital Cardioinfantil, en el norte de la ciudad de Bogotá, con graves quebrantos de salud.

Tanto Castaño, junto su esposa Gloria, llegaron desde el miércoles al lugar, pero los mantienen en urgencias, sin que aún se avance en el proceso de hospitalización que se requiere en forma inmediata.

"Estamos acá con este hombre desde ayer, él se encuentra en una silla de ruedas, ya en esa etapa pues tiene males varios como los problemas cardiacos, en el riñón, tiene cáncer de piel, sufre de alzheimer, la verdad es que estamos tirados", contó en charla con nuestro portal Gloria Muñoz de Castaño, esposa del 'profe' Finot, de 86 años.

La señora Gloria siguió con su relato y agregó que "Finot tiene un deterioro importante. Hace poco los compañeros del Colegio Virrey Solís, donde él trabajó, le regalaron una silla de ruedas. La situación económica no es buena, yo tapo un hueco y se abre otro y así".

Publicidad

"Por acá nos dicen que no hay cama, de no salir tocaría pasar otra noche aquí porque no me puedo mover, él necesita acompañante", finalizó la mujer de 70 años, quien aprovechó para hacer un llamado de solidaridad para un hombre que le entregó glorias a nuestro país en el balompié.