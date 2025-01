"El torneo del fútbol colombiano no da para que se respeten los procesos"

Los jugadores del fútbol colombiano están en sus últimos días de descanso y en pocos días ya deben reportarse a las sedes de sus equipos para realizar la pretemporada. Sin embargo, algunos de ellos han atendido a la prensa en medio de sus vacaciones y han dejado fuertes declaraciones como la de un volante de Millonarios, quien lanzó críticas al formato del torneo de nuestro país.

Se trata de Daniel Giraldo, volante de 32 años que atendió una entrevista y dio su sincera opinión sobre el FPC. "A mí en lo personal me gusta el proceso porque eso te da estabilidad, te da confianza y como jugador te ayuda a crecer más. Pero el modelo del campeonato no ayuda para eso, porque ese modelo no es como en Europa o como en otras ligas como la de Brasil en el que está el campeón y descienden cuatro que hacen un mal torneo. Para mí ese sería el más justo", dijo de entrada el exJunior.

Giraldo continuó argumentando el porqué de su respuesta y para dar más contexto, puso el ejemplo de dos equipos grandes del país. "El fútbol colombiano te lleva a eso, te enrachas los últimos 10 partidos y quedas campeón. No sé si fue el caso de Nacional creo que es un equipo que no venía tan bien y los últimos partidos la verdad que jugó muy bien, ganó la Copa, ganó la Liga, pero porque estaban jugando bien, hicieron un buen trabajo y es un título merecido. Al América le pasó lo contrario, cabalgó todo el torneo y llegaron los cuadrangulares y se desinflaron. El torneo da para eso para que no se respeten los procesos", complementó de forma contundente.

Lo que más llama la atención de las declaraciones de Giraldo, es que se dan justo después de la salida del DT de Millonarios, Alberto Gamero. El samario presentó su renuncia alegando problemas de seguridad para su familia y él, luego de ser el timonel durante cinco años. Hinchas de otros equipos lo han señalado como un proceso que no dejó tantos títulos de lo esperado, puesto que fueron tres: Una Copa (2022), una Liga (2023-I) y una Superliga (2024).