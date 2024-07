"En el fútbol colombiano hay deficiencias grandes en el tema arbitral, eso preocupa"

En el fútbol profesional colombiano hasta ahora se están jugando las primeras fecha de laLiga II 2024 y ya se han presentado algunas reclamaciones por el tema arbitral. Y en ese sentido, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se le ha venido haciendo seguimiento al tema y jornada a jornada hay quejas y decisiones que no son acordes a las leyes de juego.

Y precisamente, para referirse sobre este tema, en el programa que dirige Javier Hernández Bonnet le consultaron a Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas, quien fue directo y al grano, cuestionando a la Comisión Arbitral.

"Yo la verdad es que estoy bastante preocupado por el tema arbitral. Nosotros desde Águilas Doradas hemos presentado un proyecto de reforma del arbitraje, pero nada ha cambiado", explicó Salazar inicialmente.

Además de eso, el dirigente de los antioqueños prosiguió y comentó que: "la Comisión Arbitral en el fútbol colombiano es totalmente obsoleta, no hemos seguido los buenos ejemplos que se dan en ese aspecto en grandes ligas del mundo, en donde el arbitraje es dirigido por personajes muy importantes. Acá en la Comisión no tenemos exárbitros. Yo llamaría a Oscar Julián Ruiz, por ejemplo".

Publicidad

Salazar hizo hincapié en que desde su club ya se han presentado reclamaciones, cuando solamente van las primeras fechas. Así comentó que "nosotros desde Águilas Doradas hemos presentado ya dos reclamaciones de dos partidos, con claras evidencias que se presentan en el tema del VAR. Hay deficiencias grandes del arbitraje. Yo presenté un proyecto de reforma, pero eso cuando tenía los bríos y las ganas de pelear, ahora ya no".

Acción de juego en el duelo entre Once Caldas vs. Águilas Doradas, por Liga. Foto: Colprensa.

¿Qué pasó con el arbitraje en el fútbol colombiano?

Publicidad

"Esto del tema arbitral está bastante difícil. No

hay tranquilidad de nada acá. Yo he estado en comunicación el presidente Fernando Jaramillo, de la Dimayor, y ya posteriormente lo haré también con Ramón Jesurún, de la FCF; para que dediquen una sola reunión para hablar de este tema arbitral, que la convoquen. Hay acciones que para unos (árbitros) son penaltis y para otros no. Increíble", explicó Fernando Salazar.

¿Cuál es la nueva sede de Águilas Doradas?

Salazar también confirmó que inscribieron en Águilas Doradas a la ciudad de Sincelejo como sede alternativa para jugar sus partidos de local en el fútbol profesional colombiano. "Hemos inscrito a Sincelejo como una plaza alterna, logramos un acuerdo con una aerolínea, además creemos que el calor humano en dicha ciudad es muy importante, se han jugado por nosotros. Mi hermana (Paola Salazar) me dijo que estaba sorprendida por todo ese recibimiento, algo que no hemos podido concretar acá en Rionegro, ni con la Gobernación de Antioquia, más allá de la buena comunicación que tenemos con el doctor Andrés Julián Rendón".