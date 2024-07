Hernán Darío Herrera y la clave del buen momento de Once Caldas: "La fórmula es trabajar"

Once Caldas presenta un inicio triunfal en la presente Liga II-2024 del fútbol colombiano. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera suman nueve puntos de nueve posibles y en su más reciente compromiso derrotaron 2-0 a Atlético Nacional, en el estadio Palogrande.

Para hablar de la actualidad del 'blanco- blanco', este lunes 29 de julio en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el timonel del elenco que fue campeón de América en el año 2004. También tuvo palabras para Dayro Moreno.

"Contento con el equipo, por lo que está pasando en Manizales, Dios permita que esto siga así", dijo de entrada el 'Arriero' a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet.

Sobre cuál era la clave para el buen momento de Once Caldas en el rentado local, Herrera sostuvo que "eso me lo pregunta todo el mundo, la fórmula es trabajar, tengo un grupo de trabajo bueno, los jugadores están comprometidos, es un grupo humilde, trabajador, es un equipo que está comprometido con sacar el Once adelante".

Publicidad

Once Caldas y su formación titular vs. Nacional, por la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

En la humildad y en el trabajo en equipo hizo hincapié el 'Arriero', puesto que complementó que "Once Caldas es un equipo humilde donde todos nos mantenemos juntos, trabajan con alegría y tengo un cuerpo técnico que me está ayudando mucho, yo voy a seguir siendo 'Arriero', de ser humilde, eso no lo cambio, de pronto eso le llega a los jugadores".

Publicidad

Por supuesto mencionó lo que fue el triunfo frente a Nacional, equipo en el que dirigió y salió campeón de la liga colombiana.

"A uno le da alegría, yo me hice en Nacional y quiero a Nacional, pero en este momento defiendo al Once y quiero ser campeón con Once Caldas. A mí enseñaron a ganar, y cuando veo a Nacional yo le quiero ganar, además es con cualquier otro equipo, pero da un gusto ganarle a Nacional, todos quieren ganarle a Nacional", dijo el DT del Once Caldas.

Otras declaraciones de Hernán Darío Herrera:

Dayro Moreno, en acción de juego. Colprensa.

El tema de la sequía goleadora de Dayro Moreno

Publicidad

"Él es una persona tranquila, que en cualquier momento vuelve y levanta, hay muchos comentarios y cosas, pero Dayro es manejable, esta semana me gustó el trabajo de él, fue un trabajo en equipo".

- El buen momento de James Aguirre en el arco:

Publicidad

"Se le dio una confianza a James, ha sido un jugador importante para nosotros, tengo un veterano en la defensa que es Riquett y una defensa joven, uno le da alegría eso".