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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "En el fútbol colombiano se lleva a premiar la mediocridad"; David González

"En el fútbol colombiano se lleva a premiar la mediocridad"; David González

David González, técnico del América de Cali, cuestionó el formato de la Liga BetPlay y sorprendió con fuertes declaraciones sobre el fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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David González, DT del América de Cali.
David González, DT del América de Cali.
Foto oficial del América de Cali.

David González, director técnico del América de Cali, cuestionó el formato de competencia del fútbol colombiano y aseguró que este termina premiando la irregularidad de los equipos. El entrenador se refirió al tema en la rueda de prensa previa al partido contra Atlético Bucaramanga, que se disputará este domingo 18 de octubre en el estadio Américo Montanini.

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El estratega escarlata hizo énfasis en la importancia de sostener un buen nivel durante todo el campeonato y señaló que, a su juicio, la regularidad debería tener un mayor peso en la definición de la Liga. "La clave es ver cómo los equipos mantienen la regularidad todo un torneo. En todas las ligas de fútbol del mundo gana el que es más regular, aquí no por el formato nuestro, eso lleva a premiar la mediocridad, nosotros nos debemos concentrar en mantenernos, ¿cómo se logra?, manejando cargas", afirmó.

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De esta manera, González puso sobre la mesa el debate acerca del sistema de competencia del balompié nacional, en el que la clasificación a los playoffs permite que los equipos sigan en carrera por el título, independientemente de las diferencias que hayan tenido en su rendimiento a lo largo de la fase regular.

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El entrenador también se refirió a la idea de que algunos conjuntos puedan administrar su rendimiento pensando en llegar en mejores condiciones a las instancias definitivas. Sobre ese planteamiento, expresó: “Yo no creo que un entrenador maneje una curva de rendimiento baja, entrarse en la última fecha con la posibilidad de quedarse afuera para decir: ‘llego con la mejor curva de rendimiento’. Me parece que, vuelvo y repito, puedo estar equivocado, pero no creo que ese sea el caso”.

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Posteriormente, el técnico del América insistió en que el objetivo de cualquier equipo debe ser ocupar los primeros lugares, aunque advirtió que el verdadero desafío está en sostener ese rendimiento durante la temporada.

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“Si le preguntas a cualquiera de los 20 equipos de la liga, los 20 te van a decir que prefieren ser líderes. Ahora, el tema es cómo mantenernos. Yo pienso que ahí está la clave y donde tiene que empezar a cambiar un poco el fútbol colombiano, en tener equipos que sean capaces de mantener una regularidad por un torneo”, concluyó González.

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