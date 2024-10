En el Torneo BetPlay 2024-II se definen los ocho clasificados a cuadrangulares, este martes

El Torneo BetPlay 2024-II está a punto de terminar su primera ronda, en el ‘Todos contra todos’ y por eso, solo ocho equipos seguirán en la carrera en los cuadrangulares y buscando la final y luchar por uno de los cupos para ascender a la Liga del fútbol colombiano en el 2025.

Para la emocionante jornada de este martes 22 de octubre se disputarán todos los partidos a la misma hora, a las 6:00 p.m.

Eso sí, para esta última fecha del ‘todos contra todos’ del Torneo BetPlay 2024-II, hay cuatro equipos que ya están seguros en cuadrangulares, que son Unión Magdalena, Llaneros, Real Cartagena y Huila, varios de ellos que son históricos en el balompié de nuestro país.

Pero luego hay ocho equipos que lucharán por los otros cuatro cupos disponibles, que son Real Cundinamarca, Cúcuta , Quindío y Barranquilla, quienes inicialmente dependen de sí mismos para clasificar.

Luego, con chances aún de meterse aparecen Orsomarso, Inter Palmira, Leones y Tigres, quienes esperan ganar y esperar algunos resultados para estar en los cuadrangulares.

Por su parte, Boca Juniors de Cali, Bogotá FC, Atlético FC y Real Santander son los clubes que jugarán sus respectivos partidos y luego de eso deberán pensar en el 2025 para volver a luchar por un ascenso.

Así está la tabla de posiciones del Torneo BetPlay 2024-II:

1. Unión Magdalena – 31 puntos (12 en diferencia de gol)

2. Llaneros – 30 puntos (15 en diferencia de gol)

3. Real Cartagena – 29 puntos (13 en diferencia de gol)

4. Huila – 28 puntos (6 en diferencia de gol)

5. Real Cundinamarca - 24 puntos (4 en DG)

6. Cúcuta – 22 puntos (6 en DG)

7. Quindío – 21 puntos (1 en DG)

8. Barranquilla FC – 21 puntos (-1 en DG)

9. Orsomarso - 21 puntos (-4 en DG)

10. Inter Palmira - 19 puntos (-3 en DG)

11. Leones - 18 puntos (-1 en DG)

12. Tigres - 18 puntos (-8 en DG)

13. Boca Juniors de Cali - 17 puntos (-5 en DG)

14. Bogotá - 15 puntos (-3 en DG)

15. Atlético FC - 12 puntos (-11 en DG)

16. Real Santander – 10 puntos (-23 en DG)

Así se jugará la última fecha del todos contra todos del Torneo BetPlay 2024-II:

Inter Palmira vs Real Santander (6:00 p.m.)

Bogotá vs Orsomarso (6:00 p.m.)

Llaneros vs Huila (6:00 p.m.)

Quindío vs Leones (6:00 p.m.)

Real Cundinamarca vs Cúcuta (6:00 p.m.)

Atlético FC vs Barranquilla FC (6:00 p.m.)

Unión Magdalena vs Boca Juniors de Cali (6:00 p.m.)

Real Cartagena vs Tigres (6:00 p.m.)