En Junior hubo pelea entre dos jugadores, en pleno partido contra Nacional, en el ‘Metro’

El primer tiempo del partido entre Junior y Atlético Nacional tuvo emociones, el gol de Dairon Asprilla, muchas llegadas de ambos equipos y hasta una discusión entre dos jugadores del elenco 'tiburón'.

Al minuto 40, tras una jugada de peligro de los 'verdolagas' que salvó de manera extraordinaria el arquero Mauro Silveira, el golero uruguayo decidió rápidamente ir a recriminarle a uno de sus compañeros.

El 'charrúa' se dirigió hacia el defensor central Daniel Rivera, lo agarró de la camiseta, se le acercó al pecho, le dijo unas palabras. Ahí fue cuando el zaguero bogotano lo empujó para sacarselo de encima. Sin embargo, el guardameta siguió hablándole mientras sus compañeros solamente miraban la tensión entre los dos.



Así fue la discusión entre Mauro Silveira y Daniel Rivera, en Junior vs Nacional: