Luis Javier Suárez, tras su doblete en Portugal: "Con el tiempo me adapto mejor"

Este domingo, por la fecha 12 de la Primeira Liga de Portugal, el Sporting de Lisboa venció 4-0 en condición de local al Estrela de Amadora, con una gran actuación del delantero colombiano Luis Javier Suárez, quien se despachó con un doblete.

A los siete minutos, Eduardo Quaresma abrió el marcador, mientras que Luis Suárez anotó el 2-0 a los 11 de juego. Iván Fresneda aumentó la ventaja a los 25 minutos, y el jugador de la Selección Colombia selló el 4-0 a los 54.

Con este triunfo, los ‘leones’ son segundos de la Liga de Portugal, a tres puntos del líder Porto.



¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras su doblete con el Sporting?

Luis Javier Suárez festeja un nuevo gol con Sporting Lisboa en Copa de Portugal. X de @SportingCP

Una vez finalizado el partido, el delantero colombiano de 27 años compartió sus sensaciones luego de su actuación con el club lisboeta.



“Contento, sobre todo por el trabajo del equipo. Queríamos seguir por la línea de la victoria después del partido de Champions; fue un partido duro, pero salimos concentrados a buscar los tres puntos y así se vio en los primeros minutos”, dijo inicialmente Luis Javier Suárez.

Y añadió: “Sabemos que todos los partidos son complicados, tanto acá como afuera, pero acá nos hacemos fuertes con nuestra gente, siempre es bonito. Ya pensando, hay que salir a ganarlo como todos”.

En cuanto a lo que viene para el Sporting, Suárez dijo: “Es un partido de liga más. Puede ser con Benfica, Porto… no hay que darle mayor importancia, es ir a buscar los tres puntos”.

Sobre su presente en Portugal, afirmó: “Me sigo adaptando día a día a lo que es el club, el juego del equipo. Va pasando el tiempo y me adapto mejor, y eso se va viendo en los partidos”.



Números de Luis Suárez

En la presente temporada, por todas las competiciones con el Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez suma un total de 12 goles y tres asistencias en 20 apariciones con los ‘verde e brancos’, que pagaron al Almería una cifra cercana a los 22 millones de euros por el jugador de 27 años.



¿Cuándo vuelve a jugar el Sporting de Lisboa?

El próximo viernes 5 de diciembre, el Sporting de Lisboa tendrá una prueba de fuego en el derbi de la ciudad frente al Benfica, partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga de Portugal. El encuentro está programado para las 3:15 p. m. (hora colombiana).