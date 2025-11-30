Síguenos en:
¿Santa Fe lamenta su salida?; Jorge Bava se consagró campeón con Cerro Porteño

El entrenador uruguayo, que logró la décima estrella con Santa Fe en el primer semestre de la Liga BetPlay, repitió título, pero esta vez en Paraguay con el 'ciclón' al que llegó a mitad del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es pretendido por Cerro Porteño
Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, es pretendido por Cerro Porteño
