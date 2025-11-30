Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Junior o Nacional? Miguel Borja, presente en el Metropolitano en partidazo de Liga BetPlay

¿Junior o Nacional? Miguel Borja, presente en el Metropolitano en partidazo de Liga BetPlay

El delantero colombiano Miguel Borja, quien no seguirá en River Plate, fue espectador de lujo en las tribunas del estadio en Barranquilla, viendo a dos equipos en los que jugó.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Borja
Miguel Borja, delantero colombiano - Foto.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad