¿Junior o Nacional? Miguel Borja, presente en el Metropolitano en partidazo de Liga BetPlay

En el partidazo dominical en el fútbol colombiano, Junior vs Nacional, se dio la presencia de un espectador de lujo en las tribunas del estadio Metropolitano: Miguel Borja.

Luego de terminar su acción con River Plate, de Argentina, donde se confirmó que no seguirá, disfruta de sus vacaciones y decidió asistir a ver este encuentro, entre dos equipos en los que jugó anteriormente.

Miguel Borja estuvo en uno de los palcos del estadio Metropolitano de Barranquilla, y por supuesto su estadía hizo crear rumores sobre una posible vuelta a alguno de estos dos elencos, en los que supo brillar a punta de goles, aunque en Nacional también fue clave para ganar la Copa Libertadores.

El delantero cordobés militó en los ‘verdolagas’ en el 2016, jugando 27 partidos y marcando 16 goles, antes de irse al Palmeiras, de Brasil. Por su parte, su estadía en Junior fue más larga, estando entre 2020 y 2022, disputando 86 compromisos y anotando en 51 oportunidades.



Miguel Borja fue a ver Junior vs Nacional, en el Metropolitano de Barranquilla:

Miguel Borja vino al ‘Metro’ para ver a su equipo del alma, Junior. Foto📷 @PACHOURRUCHURTO pic.twitter.com/9FiGHZHRkz — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 30, 2025