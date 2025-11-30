Anunció su retiro futbolista de Millonarios y ex Selección Colombia: Tatiana Ariza dice adiós

Este domingo hubo una noticia en el fútbol colombiano femenino que tiene que ver con el retiro de Tatiana Ariza, quien estaba en Millonarios y vistió en varias oportunidades y torneos la camiseta de la Selección Colombia absoluta.

A través de sus redes sociales la propia jugadora bogotana anunció que no seguiría más como profesional, y con 34 años colgó los botines, mencionando que todo sería por un tema "físico" que le impide seguir en la máxima competencia del balompié.



Tatiana Ariza se retiró del fútbol

La habilidosa y experimentada jugadora era parte de Millonarios hasta la fecha, y el club 'embajador' también le dedicó unas palabras para cerrar su carrera con la camiseta de los azules.

"Millonarios FC agradece a Tatiana Ariza, quien hoy anuncia su retiro como jugadora profesional. Gracias por tu pasión con la camiseta Embajadora, tus 15 goles azules y una carrera especial con la selección Colombia", escribieron de entrada, para luego destacar el aporte que tuvo con la 'tricolor', ya que fue "campeona y goleadora del Sudamericano Sub-17 en 2008, además de 4 Mundiales y 2 Juegos Olímpicos disputados".

Tatiana Ariza, con el 15, en Selección Colombia - Foto: AFP

Para terminar, el club capitalino destacó que "es un honor que una histórica de Colombia se despida en nuestra casa. ¡Gracias por tu fútbol, Tati!".

Por su parte, con un sentido mensaje, recordando y destacando su carrera, y hasta explicando las razones de su retiro, la propia Tatiana Ariza escribió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida de su faceta como futbolista.

El mensaje de retiro del fútbol de Tatiana Ariza

Estoy orgullosa de mi carrera, del camino recorrido, de los logros y hasta momentos difíciles, el poder decir adiós en mis propios términos en mi ciudad, con mi Familia y en el equipo que me abrió las puertas en Colombia y en el cual anhelaba retirarme, es algo mágico.

Pensé que el momento de retirarme del fútbol sería cuando ya no quisiera jugar más, pero en realidad me di cuenta que ese momento jamás iba a llegar. Simplemente amo jugar, amo competir, amo el Futbol.

La decisión que ningún futbolista quiere que llegue es esta y es alejarse de las canchas, porque estoy segura que siempre seguiré vinculada en este medio.

Hoy diferentes razones físicas me llevan a tomar la decisión de no continuar en el fútbol profesional. Decido priorizar un resto de vida sana. Estaré eternamente agradecida con el fútbol por todo lo que diste, me has dado y me seguirás dando. Estoy tranquila y feliz porque lo di todo, porque lo disfruté, lo sufrí, lo lloré, y me enamoré y seguiré enamorada de este lindo deporte. Gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado en este camino y por supuesto a mi Familia.

Con todo mi Corazón,

Me despido.