Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Anunció su retiro futbolista de Millonarios y ex Selección Colombia: Tatiana Ariza dice adiós

Anunció su retiro futbolista de Millonarios y ex Selección Colombia: Tatiana Ariza dice adiós

En las últimas horas sorprendió el anunció de la habilidisoa futbolista, quien estaba en Millonarios actualmente, con pasado en la 'tricolor' y quien se hizo un nombre en el balompié de mujeres.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de nov, 2025
Tatiana Ariza Millonarios
Tatiana Ariza Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

