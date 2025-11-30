Síguenos en:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Yaser Asprilla y Girona perjudicaron al Real Madrid, que perdió el liderato: empate 1-1

Yaser Asprilla y Girona perjudicaron al Real Madrid, que perdió el liderato: empate 1-1

Este domingo el Real Madrid apenas sumó un punto en LaLiga, y con ese resultado ahora el Barcelona ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones. El colombiano Asprilla tuvo minutos.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Girona vs Real Madrid
Girona vs Real Madrid - Foto:
AFP

