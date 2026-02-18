En Junior desmintieron a James Rodríguez, por desplante a Fuad Char; le echaron 'vainazo'

En Junior de Barranquilla la polémica situación vivida con James Rodríguez todavía no es periódico de ayer y, desde una voz oficial, se volvieron a referir al tema, para desmentir las recientes declaraciones del ‘10’, quien había manifestado que todo fue “chisme”.

Y es que, según lo reveló Héctor Fabio Báez, que es el actual gerente deportivo del cuadro 'tiburón'; pues no solo fue un tema de la prensa, ya que sí hubo reunión y negociaciones para intentar traer al cucuteño nuevamente al fútbol colombiano.

“No sé cómo denominar que eso fue un chisme cuando el máximo accionista de Junior, Fuad Char, fue hasta la casa de él (James); no digo más. Don Fuad fue a la ciudad de Medellín, con dos de sus nietos, y se sentó con el jugador y los que lo acompañan. Al final le dijeron que no, pero que hubo intención del club, sí la hubo; nadie viaja a ofrecer un contrato o una vinculación solo porque sí”, dijo Báez en ‘Zona Libre de Humo’.

Cabe destacar que, el mismo James Rodríguez, en su presentación como nuevo futbolista del Minnesota FC había dicho que, los rumores que lo vinculaban con el balompié de nuestro país eran falsos y todo había sido cosa de la prensa local.



“Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera. A veces, la prensa saca cosas que no son reales, así pasó cuando fue lo de Junior. El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en el futuro no se sabe nada”, dijo el ‘10’ solo hace unos días, en su oficialización como nuevo refuerzo del conjunto norteamericano.



A Fuad Char le ‘mamaron gallo’”

Esta negociación fallida tuvo un importante impacto, en su momento, con varias voces de figuras reconocidas en el fútbol colombiano; una de ellas, Jorge Luis Pinto, quien mostró su molestia con el ‘10’ y su entorno, por haberle hecho “perder el tiempo" a Fuad Char y los dirigentes de Junior.

“Yo voy a tocar un tema caliente. Feísimo y vergonzoso lo que le hicieron a Fuad Char. Yo no sé si James o Mendes. Eso no se le hace a un gran hombre del fútbol colombiano. Ellos sabían que tenían arreglado todo y le mamaron gallo, como decimos en Santander; es una falta de respeto. Eso no se hace. A mí me dolió mucho porque ustedes, mejor que yo, saben quién es Fuad Char para el fútbol de nuestro país", sentenció el entrenador colombiano, refiriéndose al desplante del cucuteño con el cuadro ‘tiburón’.