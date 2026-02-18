Richard Ríos y la realidad de Benfica en la serie con Real Madrid; "es posible, ya lo vieron"

Richard Ríos volvió a jugar con Benfica tras superar una lesión en el hombro y lo hizo en lo que fue la derrota 0-1 de las 'águilas' frente al Real Madrid, por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. Este compromiso en el Estadio Da Luz estuvo marcado por el episodio de racismo hacia Vinícius Júnior, y que no ha parado de tener repercusión hasta el día de hoy.

El antioqueño ingresó al campo de juego al minuto 74 en lugar de Rafa Silva, en pro de darle más estabilidad al mediocampo de su escuadra, incluso sufrió una dura falta que desató después la furia de José Mourinho en contra de la terna arbitral porque no tomó las medidas disciplinarias correspondientes; el DT se fue expulsado. Ríos Montoya ve posible una remontada contra los 'merengues' la siguiente semana en el Santiago Bernabéu, tal como sucedió en el cotejo por fase de liguilla.

"Claro que es posible. Lo que pasó aquí hace dos semanas lo vio todo el mundo, así que en el fútbol todo es posible. Todo puede pasar. Ellos tienen la ventaja, pero nosotros vamos por la victoria y la clasificación. Sabemos que tenemos un grupo muy fuerte y ahora toca concentrarnos en el partido del sábado y luego prepararnos para el de allí", declaró el centrocampista en entrevista con 'TNT Sports' Brasil al final de la contienda.

Además, el exPalmeiras fue consultado por cómo se sintió al sumar minutos con los 'encarnados' luego de la pausa de un mes por la lesión.



"Me sentí bien. Fue un partido difícil de recuperar porque era contra un gran rival, pero estoy contento de estar de vuelta y tener minutos. Lo importante es seguir sumando minutos y hubiera preferido una victoria, pero ahora se trata de seguir trabajando. Tenemos un partido muy importante el sábado y luego nos enfrentaremos a ellos en su estadio", agregó.



Otras declaraciones de Richard Ríos:

- La acusación de racismo de Vinícius

"La verdad es que estaba muy lejos, no sé qué pasó. Vi que el árbitro hizo la señal (para activar el protocolo antirracismo), luego entraron varios de sus jugadores y también entramos para separarlos, pero en realidad no sé qué pasó, porque estaba muy lejos".

- ¿Qué le faltó al Benfica en este partido?

"Tuvo más que ver con controlar el partido; recuperamos muchos balones y acabamos perdiendo la segunda y la tercera posesión. Nos faltó tener más el balón y ser más creativos en el último tercio del campo".



¿Cuándo es la vuelta entre Real Madrid vs. Benfica por Champions League?

Será el próximo miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. El balón rodará a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.