Linda Caicedo y Real Madrid, a cuartos de final de la Champions femenina tras doblegar al París FC

El Real Madrid repite presencia en los cuartos de final de la Champions League femenina, tras superar nuevamente al París FC en el Alfredo di Stéfano (2-0), en un partido condicionado por la temprana expulsión de Greboval, en el minuto 4, que decidió dos acciones de Eva Navarro en el segundo acto. Linda Caicedo fue titular y fue desequilibrante por la banda; disputó 88 minutos. Se viene el Barcelona.

Un nuevo clásico como oportunidad para asentar un crecimiento progresivo. En el mejor escenario, la Liga de Campeones, ganado a pulso por un Real Madrid que sigue creciendo en el torneo. En cuartos por segundo año consecutivo en una edición en la que tan solo perdió un encuentro, ante el vigente campeón, el Arsenal. Superior de nuevo en el 'play-off' al París FC.

Linda Caicedo en la formación del Real Madrid vs. París FC por la Champions League femenina. X de @realmadridfem

Nunca le había derrotado hasta esta eliminatoria y lo hizo los dos partidos, con justicia. Remontando en París (2-3) y haciendo buena su ventaja en Madrid en un partido cuyo destino quedó condicionado en los primeros compases. Ya había avisado Linda Caicedo en una acción individual repleta de velocidad, con un disparo centrado, cuando en el segundo ataque de peligro llegó la acción clave del choque.



De nuevo desde un saque directo de Misa. En París dio forma a un gol. En el Di Stéfano, a un pase preciso a la velocidad de Feller, que superó a la central Greboval, la dejó atrás y fue agarrada con insistencia cuando se encaminaba al mano a mano con Chavas, impidiendo que armase su disparo. No dudó Demetrescu, que mostró la tarjeta roja.

El camino a cuartos quedaba allanado, pero hubo espacio para algún susto por la falta de precisión en el remate. Perdonó Weir, que había marcado en los dos enfrentamientos previos con el París FC, y cortó su racha con dos opciones claras. A los doce minutos sola, tras la conexión de Athenea con Linda Caicedo, que encara siempre, la pisa y la pone precisa de zurda. La escocesa, en área chica, controló con dificultad y perdonó ante la portera rival. Más tarde, fallaría un penalti.

El único susto que pudo igualar la eliminatoria lo salvó Misa. Su estirada al disparo raso de Picard, pegado al poste, evitó sustos. El París FC tiró de orgullo mientras pudo. Con diez intentó presionar e incomodar al Real Madrid, pero sin encontrar el premio, fue cediendo según se rebajaron las fuerzas.

De nuevo con el dominio, el equipo de Pau Quesada buscó el gol hasta encontrarlo. Primero fue anulado a Feller, por fuera de juego. Más tarde llegó el penalti por clara mano de Picard al cortar un centro lateral, que perdonó Weir. Chavas voló a su izquierda y salió vencedora. Athenea cerraba el primer acto con un disparo potente desde la frontal demasiado centrado.

La insistencia, hasta 19 disparos, 6 a puerta, acabaron dando el premio merecido al Real Madrid. Lo logró desde la aportación de Eva Navarro, asentada en una nueva demarcación, el lateral derecho, donde explota sus virtudes. A los 54 minutos puso un centro perfecto al corazón del área para la llegada de Feller. La parisina remató de primeras a la red y acabó con las pocas esperanzas del equipo de su ciudad.

No se detuvo el conjunto madridista sintiendo ya la eliminatoria sentenciada. Caicedo acarició el segundo con un zurdazo pegado al poste y fue de nuevo desde una aparición de Eva Navarro, con robo en zona alta, recorte y otro centro de peligro, como llegó el segundo cuando el balón rebotó en N'Dongala y lo impulsó dentro de su portería.



Ficha técnica:

2 - Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro, María Méndez, Lakhar, Yasmim (Holmgaard, m.74); Angeldahl (Bennison, m.88), Dabritz, Weir; Athenea, Feller (Sheila, m.74) y Linda Caicedo (Alba Redondo, m.88).

0 - París FC: Chavas; N'Dongala, Hocine (Sylla, m.78), Greboval, Bogaert, Liaigre (Jedlinska, m.64); Picard (Mendy, m.78), Korosec, Garbino (David, m.11), Le Moguedec (Sangare, m.64); y Mateo.

Goles: 1-0, m.54: Feller. 2-0, m.67: N'Dongala en propia puerta.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía). Amonestó a María Méndez (83) por el Real Madrid. Expulsó Greboval (4) por roja directa.

Incidencias: encuentro de vuelta del 'play-off' de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Alfredo di Stéfano.