Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid, a cuartos de final de la Champions femenina tras doblegar al París FC

Linda Caicedo y Real Madrid, a cuartos de final de la Champions femenina tras doblegar al París FC

Real Madrid se impuso 2-0 al conjunto francés este miércoles en el Alfredo Di Stéfano, y avanzó a la siguiente ronda con marcador global de 5-2. Barcelona será su próximo rival.

Por: EFE
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League femenina.
Linda Caicedo en Real Madrid vs. París FC por la Champions League femenina.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad