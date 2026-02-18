Hora y dónde ver EN VIVO en TV Argentina vs. Ecuador y Venezuela vs. Paraguay en Sudamericano Sub-20

Este jueves continúan las acciones en el Sudamericano femenino Sub-20 con la segunda jornada del hexagonal final, teniendo a la Selección Colombia en esta fase del certamen de la Conmebol. Luego de una primera fecha con resultados sorprendentes, se espera que ésta también sea emocionante.

Recordemos que este campeonato se juega en tierras paraguayas y otorgará cuatro cupos al Mundial de la categoría, a disputarse en septiembre de este 2026 en Polonia.

A primera hora, el calendario de la fase final muestra para esta segunda fecha el enfrentamiento entre Venezuela y Paraguay. La 'vinotinto' y la 'albirroja' ya se enfrentaron en la fase de grupos, dejando como vencedoras a la 'patriotas' por marcador de 2-0; por lo que ahora las anfitrionas, lideradas por Claudia Martínez, buscarán la revancha.

Venezuela y Paraguay en el Sudamericano femenino Sub-20 2026. X de @CONMEBOLtorneos

En la primera fecha, las paraguayas perdieron 3-1 con las vigentes campeonas: Brasil, mientras que del lado de las venezolanas igualaron a dos goles frente a Argentina.



Luego se citarán en el estadio Luis Alfonso Giagni, la Selección Colombia y Brasil. La amarilla' cayó 1-0 frente a Ecuador, que marcó un golazo por intermedio de Rosa Flores, mismo que dejó sin posibilidades de reacción a Luisa Agudelo.

Publicidad

Las encargadas de cerrar la segunda fecha del hexagonal final son Argentina y Ecuador. La 'tri' en busca de una nueva victoria que le permita encabezar la parte final, y por el lado de la 'albiceleste' sumar otros enteros para continuar en la pelea.



Partidos de la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Jueves 19 de febrero del 2026

Venezuela vs. Paraguay

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Publicidad

Colombia vs. Brasil

Hora: 6:00 de la tarde (de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Argentina vs. Ecuador

Hora: 8:00 de la noche (de Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com



Así va la tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20: