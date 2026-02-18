Síguenos en:
Gol Caracol  / Hora y dónde ver EN VIVO en TV Argentina vs. Ecuador y Venezuela vs. Paraguay en Sudamericano Sub-20

Hora y dónde ver EN VIVO en TV Argentina vs. Ecuador y Venezuela vs. Paraguay en Sudamericano Sub-20

No se pierda estos compromisos por la segunda jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, este jueves. ¡Entérese dónde verlos EN VIVO por TV y ONLINE!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de feb, 2026
Se juega la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20.
Fotos: X de @CONMEBOLtorneos

