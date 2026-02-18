Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, papeles en regla en Estados Unidos; novedades de su situación con Minnesota United

James Rodríguez, papeles en regla en Estados Unidos; novedades de su situación con Minnesota United

El '10' colombiano, James Rodríguez, está listo para comenzar su etapa en la MLS, tras recibir la visa de trabajo y con eso ponerse a las órdenes de su director técnico y saltar a la cancha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, firmando autógrafos a hinchas del Minnesota United - Foto:
Minnesota United Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad