James Rodríguez, papeles en regla en Estados Unidos; novedades de su situación con Minnesota United

La MLS comienza este sábado 21 de febrero y aunque las miradas se las lleva Lionel Messi, la máxima figura del campeonato estadounidense, ahora habrá presencia de un colombiano de importancia como lo es James Rodríguez, quien fichó por el Minnesota United, aunque estaba a la espera de la visa de trabajo para comenzar a fondo con su nuevo equipo.

Aunque hace algunas horas se mencionó que el mediocampista cucuteño aún no recibía los permisos para comenzar su aventura con el cuadro norteamericano, pero este mismo miércoles la novedad es que ya se solucionó el tema y ahora habrá que esperar si será tenido en cuenta este mismo fin de semana en la apertura de la Major League Soccer.



James Rodríguez recibió visa de trabajo en Estados Unidos

El periodista Andry Greder informó en sus redes sociales que está "confirmado, James Rodríguez recibió su visa de trabajo y ahora puede entrenar y jugar partidos para Minnesota United, dijo una fuente a Pioneer Press", por lo que ahora tras el aval del Gobierno estadounidense, podrá entrenar y jugar sin problema.

Además, el comunicador señaló que "el equipo viajó a Texas el miércoles. El colombiano tiene algunos días oficiales de preparación antes de que Minnesota inicie la temporada MLS el sábado en Austin FC", por lo que habrá que esperar si con las sesiones de trabajo de estos días le alcanzará para ser de la partida, o si lo dejarán para la segunda fecha, cuando oficien como locales contra el Cincinnati, el sábado 28 de febrero, a las 4:30 p.m., en el estadio Allianz Field.

Confirmed: James Rodriguez has received his work visa and can now train, play in matches for #MNUFC, source told @PioneerPress.



Context: #Loons traveled to Texas on Wednesday. Colombian has a few official days of prep before Minnesota opens #MLS season Saturday at Austin FC. — Andy Greder (@andygreder) February 18, 2026

Cabe recordar que en su presentación, James Rodríguez afirmó que "es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga, quería jugar acá", y contó sobre las negociaciones, ya que para él "cuando se dio la oportunidad de estar con este gran club estuvo un poco lento todo pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte".



Eso sí, el cucuteño hasta confesó que Néstor Lorenzo fue clave para fichar por el Minnesota United, ya que el entrenador de la Selección Colombia le dio el aval, para tener protagonismo, y de paso estar en uno de los países que albergará la Copa del Mundo en este 2026.

Publicidad

"Me dijo que no lo pensara, que es una liga en donde podía estar bien y que el hecho de que aquí sea el Mundial, ayudaría", y finalizó contando que "desde el 3 de enero, me estoy entrenando como si estuviera en un equipo, entonces llego bien desde lo físico y mental. Estoy listo para lo que sea", dejando saber que cuando lo requiera el cuerpo técnico, y ya con la visa de trabajo aprobada, está preparado para saltar a la cancha con el cuadro de los 'Loons'.