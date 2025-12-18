El patrón de Junior filtró el futuro de 'Teo' Gutiérrez y definió número de refuerzos, tras título

En medio de la celebración de Junior como campeón de la Liga BetPlay 2025-II, el máximo dirigente del equipo, Fuad Char, habló con los medios de comunicación sobre el futuro del cuadro 'tiburón', que afrontará el próximo año la Copa Libertadores.

Inicialmente, uno de los periodistas le habló del tema Teófilo Gutiérrez, quien no se sabe si seguirá en la plantilla, ya que termina contrato a final de mes. "Teo dijo que iba a pedir bastante ahora", a lo que Char le contestó en tono jocoso: "Claro, nos va a llenar de veteranos", y agregó: "Bueno, vamos a manejar eso con el técnico. Ya empezamos a tener el campeonato, comienza el 15 de enero. Jugamos la Superliga con Santa Fe, el 15 aquí en Barranquilla y el 23 en Bogotá". El experimentado delantero del barrio La Chinita finaliza su vínculo el 31 de diciembre, al igual que Carlos Bacca, dos leyendas del club, lo cual ha suscitado que la prensa y la hinchada lo interroguen sobre si ambos tendrán 'un último baile' con la camiseta rojiblanca.

Por otro lado, el dirigente se refirió a los posibles fichajes que tendría el equipo barranquillero para hacer una buena campaña en 2026. "Vamos a hacer algunos refuercitos arriba, en el medio campo, en la defensa. Tres o cuatro cositas no más, porque tenemos equipo, tenemos equipo", apuntó. Junior jugará el máximo torneo continental, por lo que intentará conservar la mayor parte de su nómina y añadir algunos jugadores en distintas posiciones para fortalecer el equipo en busca de tener una buena presentación a nivel internacional.

En la misma conversación, el directivo del 'tiburón' dijo que todavía no tenía nombres para dar, pero que las posiciones sí estaban definidas, "es cierto que en el borrador no hay nombres, pero hay posiciones, queremos tener una defensa adicional, un volante en el medio campo, queremos tener un delantero". El conjunto dirigido por Alfredo Arias cuenta con cuatro extranjeros en planilla, por lo que le preguntaron que si traería algún jugador de otro país y Char mencionó: "Estamos pensando en un nueve extranjero. El nueve sería extranjero. No tiene que serlo, pero estamos apuntando a uno muy bueno y ojalá lo podamos traer", concluyó.



Por ahora, el Junior se centrará en prepararse de la mejor manera para los torneos que afrontará el próximo año, con la mira en 'la gloria eterna', torneo que disputó en 2024, en el que superó la fase de grupos, pero cayó eliminado en octavos de final a manos de Colo Colo, así que buscará tener revancha y avanzar a instancias más importantes del certamen.