Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Envigado dio gigante paso hacia el título; triunfo 2-3 contra Real Cartagena, con remontada incluida

Envigado dio gigante paso hacia el título; triunfo 2-3 contra Real Cartagena, con remontada incluida

El cuadro antioqueño sacó la 'casta' en el estadio Jaime Morón León y, después de ir abajo, remontó para llegar a la final de vuelta con la ventaja en la serie, por el Torneo de la B.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de may, 2026
Comparta en:
Acción de juego en el duelo entre Real Cartagena vs. Envigado, por la final del Torneo de la B.
Acción de juego en el duelo entre Real Cartagena vs. Envigado, por la final del Torneo de la B.
Foto: Colprensa.

Este martes 25 de mayo, Real Cartagena recibió a Envigado en condición de local, por el duelo correspondiente a la gran final de ida en el Torneo BetPlay I-2026; que dejó a los antioqueños como parciales victoriosos, luego de un apretado 2-3, que los deja con máximas posibilidades de título de cara al encuentro de vuelta.

Los goles del cuadro 'auriverde' fueron de Fredy Montero; mientras que los paisas marcaron por medio de Miguel Marulanda, quien se fue de triplete y se llevó el premio a mejor jugador del encuentro.

Y es que, desde el primer minuto, el equipo que impuso condiciones y se hizo con las opciones más peligrosas de todo el encuentro fue el cuadro envigadeño, quien no tuvo solo una, ni tampoco dos; fueron más de tres acciones manifiestas de gol, que fallaron en ese último cuarto de cancha frente al guardameta rival.

Pero como tanto va el cántaro a la fuerte de agua hasta que se rompe; a los 33 minutos de juego, Miguel Marulanda apareció para sellar el 0-1 a favor de los 'naranjas', que para ese momento del encuentro hacían un partido casi que perfecto.

No obstante, este gol cambió todo el panorama y 'despertó' a un Real Cartagena, que diez minutos después igualaría por medio de Fredy Montero; la clave de gol para los 'auriverdes'.

Publicidad

Ya para el complemento, el deslantero estrella de los cartageneros volvió a aparecer en el área contraria y a eso de los 48 de juego, sacó un gran remate, que convirtió el golazo para el 2-1 a favor de los locales. ¡Ya era remontada!

Sin embargo, hasta ahora el show estaba empezando y, diferente a caerse anímicamente por el segundo gol; Envigado nuevamente volvió a buscar, hasta encontrarse con una pena máxima, que convertiría en gol Miguel Marulanda a los 61 minutos. Pero eso no fue todo, pues el canterano 'naranja' volvió a aparecer para sellar el 2-3 definitivo a los 68 de juego.

Publicidad

De esta manera, los antioqueños se llevan importante ventaja de cara al compromiso de vuelta, en esta gran final del Torneo BetPlay I-2026.

¿Cuándo será la final de vuelta entre Envigado vs. Real Cartagena?

El compromiso de vuelta, que terminará siendo definitivo para los dos equipos; se jugará este viernes 29 de mayo,a las 4:00 p.m. (hora colombiana9, en el estadio Polideportivo Sur.

Con la victoria obtenida en condición de visitante, a los 'naranjas' les bastará con empatar para coronarse campeones y asegurar su presencia en la final de año por el ascenso. Por su parte, Real Cartagena deberá ganar, como mínimo, por un gol para llevar la serie a la tanda de los penaltis.

Publicidad

En caso de vencer por dos goles de diferencia a Envigado, ls 'auriverdes' se coronarán campeones en tierras antioqueñas.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad