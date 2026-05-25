Envigado dio gigante paso hacia el título; triunfo 2-3 contra Real Cartagena, con remontada incluida

Este martes 25 de mayo, Real Cartagena recibió a Envigado en condición de local, por el duelo correspondiente a la gran final de ida en el Torneo BetPlay I-2026; que dejó a los antioqueños como parciales victoriosos, luego de un apretado 2-3, que los deja con máximas posibilidades de título de cara al encuentro de vuelta.

Los goles del cuadro 'auriverde' fueron de Fredy Montero; mientras que los paisas marcaron por medio de Miguel Marulanda, quien se fue de triplete y se llevó el premio a mejor jugador del encuentro.

Y es que, desde el primer minuto, el equipo que impuso condiciones y se hizo con las opciones más peligrosas de todo el encuentro fue el cuadro envigadeño, quien no tuvo solo una, ni tampoco dos; fueron más de tres acciones manifiestas de gol, que fallaron en ese último cuarto de cancha frente al guardameta rival.

Pero como tanto va el cántaro a la fuerte de agua hasta que se rompe; a los 33 minutos de juego, Miguel Marulanda apareció para sellar el 0-1 a favor de los 'naranjas', que para ese momento del encuentro hacían un partido casi que perfecto.



No obstante, este gol cambió todo el panorama y 'despertó' a un Real Cartagena, que diez minutos después igualaría por medio de Fredy Montero; la clave de gol para los 'auriverdes'.

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Ya para el complemento, el deslantero estrella de los cartageneros volvió a aparecer en el área contraria y a eso de los 48 de juego, sacó un gran remate, que convirtió el golazo para el 2-1 a favor de los locales. ¡Ya era remontada!

Sin embargo, hasta ahora el show estaba empezando y, diferente a caerse anímicamente por el segundo gol; Envigado nuevamente volvió a buscar, hasta encontrarse con una pena máxima, que convertiría en gol Miguel Marulanda a los 61 minutos. Pero eso no fue todo, pues el canterano 'naranja' volvió a aparecer para sellar el 2-3 definitivo a los 68 de juego.

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De esta manera, los antioqueños se llevan importante ventaja de cara al compromiso de vuelta, en esta gran final del Torneo BetPlay I-2026.

¿Cuándo será la final de vuelta entre Envigado vs. Real Cartagena?

El compromiso de vuelta, que terminará siendo definitivo para los dos equipos; se jugará este viernes 29 de mayo,a las 4:00 p.m. (hora colombiana9, en el estadio Polideportivo Sur.

Con la victoria obtenida en condición de visitante, a los 'naranjas' les bastará con empatar para coronarse campeones y asegurar su presencia en la final de año por el ascenso. Por su parte, Real Cartagena deberá ganar, como mínimo, por un gol para llevar la serie a la tanda de los penaltis.

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En caso de vencer por dos goles de diferencia a Envigado, ls 'auriverdes' se coronarán campeones en tierras antioqueñas.