¿Era penal sobre Jader Valencia, en el Águilas Doradas vs. Millonarios, por Liga?

Este domingo 26 de agosto, Águilas Doradas y Millonarios se enfrentaron en el estadio Arturo Cumplido Sierra, por el duelo correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2024, donde al final el cuadro de Sincelejo ganó por 2-1. Eso sí, con un final polémico, por una jugada específica que podía significar la igualad para los ‘embajadores’.

Finalizando el encuentro, el equipo capitalino intentó rescatar un punto por medio de los balones largos. Y justamente en uno de ellos, Jader Valencia ocasionaría el caso en la parte de atrás, del cuadro de Sincelejo.

Buscando hacerse con el esférico, Jeisson Quiñones se lanzó para despejar la pelota. No obstante, su pie alcanzó a tocar al futbolista de Millonarios, quien cayó al suelo, provocando la sanción de una pena máxima por parte del juez central.

Sin embargo, con el pasar de los minutos el VAR intervino y llamó a Luis Matorel para revisar la acción e invalidar el penal; todo debido a un posible fuera de juego de Santiago Giordana, que podrían haber intervenido en la acción. Al final, el árbitro afirmó que el ‘embajador’ estaba adelantado y dio tiro libre a favor de Águilas Doradas.

Pero entonces, ¿era penal o no para Millonarios?

Debido a lo polémico de la jugada, en redes sociales varios expertos en temas arbitrales opinaron, dividiendo sus opiniones sobre este cuestionado hecho.

“ERA PENALAZO. Matorel pitó bien el penal de Quiñones a Valencia, le pegó con la pierna en el abdomen. El VAR llamó por previo offside de Giordana, pero Giordana NO impide que el rival juegue o dispute el balón y NO lo interfiere. El árbitro debió dar el penal”, dijo de manera contundente José Borda.

ERA PENALAZO

Matorel pitó bien el penal de Quiñones a Valencia le pegó con la pierna en el abdomen. El VAR llamó por previo offside de Giordana del embajador a Moreno, pero Giordana NO impide que el rival juegue o dispute el balón y NO lo interfiere. El árbitro debió dar el penal pic.twitter.com/g5og4EeDZ5 — Jose Borda (@JBorda_analista) August 26, 2024

Sin embargo, para el ‘VAR Central’, aunque no era tiro penalti, sí cuestionó la manera en la que le dieron manejo a la situación en el tema reglamentario: “Un argumento sobre por qué creo no era penal a pesar de haber contacto. Por el ángulo en que tiene su pie Quiñones + el ángulo en el que llega Jader, el golpe, aprecio se lo termina dando con la parte externa del pie y no con los taches. En todo caso, se salieron por la tangente”.

Un argumento sobre por qué creo no era penal a pesar de haber contacto. Por el ángulo en que tiene su pie Quiñones + el ángulo en el que llega Jader, el golpe, aprecio se lo termina dando con la parte externa del pie y no con los taches. En todo caso, se salieron por la tangente. pic.twitter.com/HVcLXnalfg — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) August 26, 2024

“Pero tampoco veo fuera de juego por interferencia de Giordana. En un principio ambos jugadores se están referenciando y el jugador de Águilas pasa de su presencia sin mayores problemas para ir a disputar la pelota. Tenían que definir si era penal o no, y listo. Apreciación pura", citó la cuenta anteriormente mencionada, en ‘X’.