"Falcao García es un 'muerto'; hace un gol por temporada": hincha de Millonarios 'explotó'

Poco o nada parece haberle importado a un hincha de Millonarios que Radamel Falcao García haya salido figura y protagonista con el ‘embajador’, el pasado domingo, en el 0-0 contra Deportivo Pereira, por Liga BetPlay II-2024-

Y su inconformismo con el ‘Tigre’ lo hizo evidente al salir del estadio Nemesio Camacho El Campín, dando sus impresiones de lo que ha sido el nivel del atacante samario, a quien mandó a retirar del fútbol.

“Falcao es un ‘muerto’ total, está acabando con la economía del equipo. Ese man tiene el salario más alto de toda la Liga y mete solo un gol por temporada. ¡No viejo! Que se retire ya, porque no le está saliendo rentable a Millonarios. Yo no conozco a nadie que esté contento con Falcao, al menos de mi círculo. Nos costó mucho traerlo, pero no nos está saliendo rentable y Leonardo Castro le ganó el puesto”, indicó airadamente el aficionado ‘embajador’, para ‘La Página Deportiva’.

Sumado a eso, el fanático no negó su felicidad cuando supo que el ‘Tigre’ arribó a las toldas de los dirigidos por Alberto Gamero. Sin embargo, ahora la felicidad ya ha pasado a tristeza y desazón: “Cuando él llegó del Rayo Vallecano uno sabía que le había metido gol al Barcelona, entonces era suplente, pero bueno. Cuando Falcao llegó estaba bastante emocionadísimo, era el sueño de él y toda la hinchada. Pero ahora se está ‘quemando’”.

Publicidad

“Ahora jugó más tiempo más contra Pereira, pero unos pases absurdos, que la verdad a mí no me coinciden con uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia. Yo le recomiendo a Falcao que dé un paso al costado. Que él deje el fútbol antes que el fútbol lo deje a él y que traigamos un delantero que sí nos dé esa seguridad, detrás de Leonardo Castro. Y es que ‘Leo’ es el titular, pero Santiago Giordana que no juega en su posición y Falcao que no te hace un gol”, concluyó el hincha de Millonarios.