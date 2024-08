"Falcao García tiene una fractura del hueso de la mano", dicen desde Millonarios

Falcao García tiene una fractura del hueso de la mano", así inició este viernes 2 de agosto la conferencia de prensa, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, luego del triunfo 1-0 de su equipo sobre el Deportes Tolima, en el que el 'Tigre' no pudo continuar para la segunda parte en el estadio El Campín.

El técnico samario al servicio del cuadro 'embajador' continuó su explicación sobre la lesión del número '9' y complementó que "precisamente va para la clínica ahora a hacerse unos estudios, y seguramente se está buscando que sea enyesado solamente y que no sea operado, pero es de la mano".

Falcao García festeja el gol de Millonarios vs. Tolima, en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Publicidad

Igualmente, Gamero reportó más novedades en cuanto a los lastimados en el compromiso frente al 'pijao', tal fue el caso de Andrés Llinás, que sufrió un fuerte choque de cabezas con Delvin Alfonzo, y Kevin Palacios.

"Llinás, una herida, y cuando terminó el primer tiempo, le dio mareo y por eso fue el cambio. Y lo de Palacios tiene un luxo en el hombro derecho, tiene ese problema hace rato", precisó el timonel del conjunto azul bogotano.

Publicidad

Otras declaraciones de Alberto Gamero, tras victoria contra Tolima:

*¿Pensó alguna vez en renunciar?

"Sabemos que estar en Millonarioses un presión grande y allí aprende uno a crecer, lo que está pasando hoy en Millonarios es porque nosotros nos los hemos ganado, quieren que un Millonarios juegue bien y esté arriba y, por eso cada vez que pasa el tiempo, debemos tener más responsabilidad. Ha sido una semana dura y todavía esto no ha terminado y lo que hemos tratado de hablar con el grupo es que entienda y sepa que tenemos que mejorar, que no es un secreto para nadie, y yo soy el mayor autocritico que tienen ellos (los jugadores)".

* El partido contra América, qué día se jugará...

Publicidad

"Hasta ahora tenemos entendido que no hay partido, vamos a jugar más o menos en 22 días, pero a veces uno piensa que necesitamos mejoraría y Dios nos mandó este tiempo para hacerlo, el grupo también necesita su tiempo de descanso y que luego vengamos fortalecidos y fuertes, eso es lo que estamos pensando. Jugamos hasta el 24 o 25".

* Lo que más le gustó de Millonarios frente al Tolima

Publicidad

"Me gustó que le ganamos a un muy equipo, un equipo que se entiende y tiene variantes. Me gustó de mi equipo que supimos defender, porque a veces hemos hecho un gol y nos entra ese nerviosismo, nos empatan y nos ganan. Pero el equipo se supo defender, entendimos que Tolima tuvo una posesión del balón muy larga, pero no nos llegaba al peligro y eso hay que manejarlo. Vi el equipo un poco más corto; me gustaron los dos extremos, pero hay que corregirles el pasegol para que sean mejores, controlamos bien el partido en la parte defensiva. Una de las cosas que no me gustó era que entregábamos el balón muy rápido".