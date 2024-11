Falcao García tuvo un reencuentro especial, en El Campín: "Es como mi hermano mayor"

Falcao García regresó a las canchas. El domingo 3 de noviembre, en la victoria 1-0 de Millonarios sobre Deportivo Pasto , por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2024 , volvió a sumar minutos. Recordemos que el pasado 8 de septiembre, contra el Once Caldas, había sufrido una lesión que lo había alejado de los terrenos de juego por un largo tiempo: casi dos meses.

La espera terminó y escribió otra página de ese sueño que siempre tuvo, como futbolista, de vestir la camiseta del cuadro 'embajador'. Pero esta vez fue más especial, ya que tuvo la oportunidad de reencontrarse con un amigo de la infancia. Se trató de Marco Espíndola, quien es uno de los guardametas del cuadro nariñense y estuvo en el estadio El Campín.

Marco es hijo de Silvano Espíndola, exjugador de Millonarios. Además, fue quien entrenó a Falcao García en la escuela de Fair Play, cuando era un niño. Razón por la que el vínculo es muy grande y fuerte y así lo contó el propio protagonista, que tuvo la oportunidad de cambiar camiseta con 'el Tigre', cruzar unas cuantas palabras en el terreno de juego y abrazarse.

"Todo fue muy chévere, algo lindo, después de tanto que nos conocemos. Prácticamente, crecí con él y, ahora, pude hacer algo y fue compartir cancha, entonces fue especial y lo hablamos al final. Lo disfrutamos", afirmó a los micrófonos de 'Gol Caracol'. Pero eso no fue todo y reveló detalles de cómo coordinaron el cambio de casaca, ya que no era nada fácil.

"La cambiada de camiseta, se había hablado hace rato. Si no lo aseguro desde antes, no se daba (risas). Todo el mundo, se la pidió, mis compañeros. Fue lindo. Uno siempre lo vio lejos y compartir, es algo lindo. La camiseta tal vez se la de al perro o algo así (risas). No, mentiras, por supuesto que la vamos a enmarcar y va a tener su lugar especial", añadió el arquero.

Por último, entre risas y buena onda, contó qué le dijo su padre, Silvano. "Que si entraba que le pegara una patada (risas), mentiras. Es como un hermano mayor para mí y, a veces, uno se olvida de todo lo que es, desde lo futbolístico, pero es el mejor de nuestro país y fue especial", sentenció Marco Espíndola, en lo que fue anécdota e historia para nunca olvidar.

Ahora, quien también habló fue Falcao García, analizando su desempeño en la cancha, donde estuvo desde el minuto 80, tras ingresar por Danovis Banguero. "Contento, fue algo especial. El partido estaba muy parejo. Todo fue emotivo. La gente siempre nos ha acompañado y ha mostrado su cariño y apoyo", expresó en una corta charla con 'Gol Caracol'.

"Para nosotros es fundamental que vengan, llenen el estadio El Campín y alienten como suele pasar. Se generaron varias opciones, desde mi entrada, y, por fortuna, conseguimos ese gol. Es difícil estar afuera, manejar ese tipo de ansiedad, más allá de que tengo la experiencia, no es sencillo. La gente y el equipo, quienes me ayudaron a manejar eso", puntualizó.

Finalmente, se refirió a las opciones de gol que tuvo, pero que, para su mala fortuna, no terminaron en el fondo del arco, pero sí demostró que está en forma y con muchas ganas de darlo todo. "Lástima porque se me está negando ese gol en El Campín, pero hay que tener la tranquilidad de que se va a abrir el arco, en cualquier momento", sentenció Falcao García.