Falcao García y su decencia ante los malos deseos de un hincha: ¿qué pasó en redes?

Recientemente, se dio el debut oficial de Radamel Falcao García en el fútbol profesional colombiano y que mejor para él mismo que vistiendo la camiseta del equipo de sus amores: Millonarios.

En juego por la primera fecha de la Liga BetPlay 2024-II contra Independiente Medellín, el 'tigre' ingresó en el segundo tiempo, levantando un fuerte grito de alegría y varios aplausos del Atanasio Girardot que lo recibió como la leyenda viviente que es. En su tiempo en el terreno de juego, se mostró participativo, bajando hasta la línea de mediocampistas a recibir el balón y ayudar en la salida a su equipo que lo necesitaba con urgencia, ya que en ese momento iba perdiendo 1-0. Incluso, tuvo una jugada clara en donde, tras un gran pase de David Macalister Silva, terminó definiendo a las manos de Éder Chaux.

Tras el encuentro, varios fueron los hinchas propios y ajenos que comentaron la actuación del '9' de Millonarios, encontrándose opiniones divididas, algunas apoyando de gran manera lo que hizo García Zárate, otras detractando de gran manera lo hecho por el samario. Sin embargo, una se llevó la atención de Falcao, debido al fuerte mensaje que dejó en redes sociales.

Falcao García en su debut por la Liga BetPlay I-2024. Foto: AFP.

Todo comenzó con un comentario de una hincha del América, la cual expresó: "¡Soy la única que, siendo hincha del América que quiere que Falcao sea campeón con Millonarios?", a lo que un confesado hincha de Independiente Santa Fe, rival de patio del cuadro 'embajador' respondió: "Soy el único que, siendo hincha de Santa Fe que quiere que Falcao se rompa los cruzados de la rodilla buena en la fecha 2 y no vuelva a pisar un campo de fútbol hasta el otro año?", causando gran molestia entre varios hinchas de Millonarios.

No obstante, fue el propio Falcao García quien se encargó de responder con gran decencia el desafortunado comentario del usuario de la red social, deseándole los buenos deseos al hincha del cuadro 'león'. "Por mi parte, solo puedo desearte bendiciones a tí y a todos los jugadores e hinchas del FPC. Ojalá en tu casa nunca nadie sufra una enfermedad o una lesión como las que yo he enfrentado, créeme que no es fácil... Te invito a que cambies tu pensamiento, este tipo de cosas nos empobrecen como sociedad. Solo deseo que sea un buen espectáculo para todos los hinchas, incluyéndote a tí. ¡Un abrazo!", fue la emotiva respuesta del 'Tigre' hacia el fanático del cuadro 'albirrojo'.

