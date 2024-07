Fernando Uribe se "ha sentido bien, más de lo que esperaba" con el Pereira

Fernando Uribevolvió del retiro para unirse al equipo de la ciudad en que nació, Pereira. El experimentado delantero, de 36 años, ya trabaja bajo los órdenes de Luis Fernando Suárez en el elenco 'matecaña' y está listo para el reto en la Liga II-2024 del fútbol colombiano.

El artillero se muestra contento por volver a los terrenos de juego y en las distintas fotos que se aprecian en las redes sociales del Deportivo Pereira se le observa motivado y con dedicación en cada sesión de trabajo, en la pretemporada que vienen realizando.

"He venido entrenando con el equipo a la par y a la misma intensidad. Me he sentido muy bien, mejor de lo que esperaba. Estoy contento por volver", fueron las palabras que pronunció Uribe Hincapié en rueda de prensa oficial con el club que ganó su primera estrella en el balompié de nuestro país en la Liga II-2022.

En su intervención con la prensa en la capital de Risaralda, el artillero aseveró que "tengo el deseo de seguir compitiendo. La motivación no ha sido económica, me gusta ganar y competir. Quiero levantarme con la motivación de ir a entrenar dando lo mejor posible".

¿Qué más dijo Fernando Uribe de cómo han sido las prácticas en el Pereira?

"A saber aportar desde diferentes ámbitos, dentro y fuera de la cancha. Hablando con compañeros, también se puede con el cuerpo técnico y los asistentes. Uno tiene que estar con la disposición necesaria para saber aportar, hacer aportes positivos. Desde lo deportivo, en lo personal, cualquier momento que se necesite y la experiencia sirve para eso, para uno cada vez tomar mejores decisiones, estar informando de muchas situaciones y poder ayudar a un grupo como este, que ya viene haciendo las cosas muy bien a que siga mejorando", complementó Uribe para el medio 'Tuto Gol Radio'.

Además de Fernando Uribe, Deportivo Pereira también ha anunciado las contrataciones de Sebastián Acosta, Sebastián Urrera y Yuber Quiñones, quienes están prestos para poner a disposición todo su talento al servicio del equipo.

Por su parte, Sebastián Urrea mostró orgullo por vestir los colores del 'grande matecaña'. "Siento diferencia porque estoy compartiendo con grandes jugadores, de mucha experiencia. Hoy contamos con una institución demasiado organizada, estoy muy orgulloso de poder estar".