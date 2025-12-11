Síguenos en:
Nacional no llegó a la final de Liga BetPlay, pero sus jugadores son los más cotizados del mercado

Nacional no llegó a la final de Liga BetPlay, pero sus jugadores son los más cotizados del mercado

Con la mira puesta en la final de la Copa BetPlay, varias figuras de Nacional despiertan el interés de clubes del exterior tras sus buenas actuaciones con el ‘verdolaga’.

Por: Javier García
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

