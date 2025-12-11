Nacional no llegó a la final de Liga BetPlay, pero sus jugadores son los más cotizados del mercado

Atlético Nacional no pudo emular lo hecho en 2024, año en el que se coronó campeón de la Liga BetPlay y de la Copa Colombia bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. Sin embargo, el equipo dirigido actualmente por Diego Arias tendrá un premio de consolación para cerrar el 2025, tras asegurar su clasificación a la final de la Copa BetPlay, en la que enfrentará a Independiente Medellín.

¿Figura de Nacional dejaría el club en 2026?

Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Camilo Cándido y Willam Tesillo celebran un gol con Atlético Nacional Archivo de Colprensa

A pesar de no alcanzar la final de fin de año del fútbol colombiano, varios jugadores del ‘verdolaga’ han despertado el interés de clubes internacionales, lo que pone en duda su permanencia para la próxima temporada.

Uno de los nombres que más suena es el de Marino Hinestroza, quien estaría en el radar del Crystal Palace de la Premier League y de Boca Juniors. Este último, incluso, estaría preparando una oferta por el extremo caleño de 23 años.



No obstante, Hinestroza no es el único jugador observado desde el exterior. En México, el nombre de William Tesillo volvió a ser noticia, ya que el León —equipo en el que jugó recientemente James Rodríguez— estaría interesado en repatriar al defensor, según información del periodista Paco Montes.

“Lo que les puedo decir es que han tocado base con William Tesillo, que lo está haciendo muy bien con Atlético Nacional. No se ha hecho una negociación, pero se han hecho ciertos sondeos, guiños, para ver si hay ese interés y está en el radar del Club León”, aseguró Montes a través de un video en sus redes sociales.

¿Ofrecieron a Néstor Araujo?/¿Tocaron base con histórico?/Un diablo que puede hacerse Fiera#ElGuardián #DiablosTwitteros pic.twitter.com/70zkOTUoJ1 — Paco Montes (@PacoMontesLA) December 10, 2025

Es válido recordar que el zaguero central jugó en León entre 2018 y 2024, disputando 197 partidos en los que anotó ocho goles y registró nueve asistencias. Durante ese periodo, fue campeón de la Liga MX en 2020 y de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2023.

El barranquillero, de 35 años, tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta junio de 2026, por lo que León deberá negociar directamente con el club antioqueño si desea volver a contar con los servicios de Tesillo, una pieza fija en el esquema de Diego Arias.



¿Cuándo juega Nacional?

Por el partido de ida de la final de la Copa Colombia, Atlético Nacional recibirá a Independiente Medellín este sábado 13 de diciembre, a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana).