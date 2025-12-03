James Rodríguez continuaría en la Liga de México; atención al equipo que lo busca

James Rodríguez no para de ocupar encabezados en los principales medios a nivel del continente. Desde que se conoció su finalización de contrato con Club León, el talentoso cucuteño ha sido vinculado con diferentes equipos no sólo en la Liga mexicana, sino también en la Major League Soccer (MLS), por mencionar algunos. Ahora, desde territorio 'azteca' llegó un nuevo rumor del posible destino del capitán de la Selección Colombia.

¿Cuál es la novedad con Rodríguez Rubio? El reporte que llega desde la nación norteamericana es que otro club 'felino' estaría muy interesado en fichar a James para el 2026.

De acuerdo con la información que suministró el periodista Paco Montes en su cuenta oficial en X, "James Rodríguez está muy cerca de llegar a Pumas de la UNAM", si bien desde la directiva de los 'universitarios' habían negado contactos con el exReal Madrid y Bayern Múnich.

James Rodríguez se dejó ver aprovechando el fin de año. Foto: FCF.

El '10' quiere quedarse en la Liga MX

Aunque a renglón seguido, el distinguido comunicador complementó que "hay otra oferta en Colombia que no ha llegado a la platica con los 'universitarios', aunado a que el gran '10' colombiano quiere mantenerse en México para tomar ritmo y jugar con Keylor Navas", arquero con el que precisamente compartió camerino en los 'merengues' y ganó varios títulos importantes.



Lo cierto es que el 'crack' de la Selección Colombia se encuentra en territorio nacional cumpliendo una serie de compromisos comerciales, y en medio de su apretada agenda, habló en exclusiva para 'Noticias Caracol' y en la misma, si bien no confirmó una liga o equipo en específico, le contó a Ricardo Orrego que le gustaría mantenerse en un mismo ciclo horario con respecto a Colombia, o en el mejor de los casos, uno muy parecido.

.@jamesdrodriguez está muy cerca de llegar a @PumasMX , hay otra oferta en Colombia que no ha llegado a lo platicado con los universitarios, aunado a que el gran 10 colombiano, quiere mantenerse en México para tomar ritmo y jugar con @NavasKeylor #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/3OGrfrmQ0x — Paco Montes (@PacoMontesLA) December 3, 2025

Publicidad

Lo que habían dicho desde Pumas

Antes de que se filtrara nuevamente un posible interés por Rodríguez Rubio de un equipo de la Liga MX, desde las directivas de los Pumas precisaron que no habían tenido ningún acercamiento con él.

"Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación. Todo se dio muy rápido, llegué ayer (lunes). Hoy (martes), pues estoy aquí sentándome, el equipo no está. Primero tengo que hablar con Efraín (Juárez), para ver qué es lo que han visto, qué han proyectado y cuáles son sus intereses y sobre eso partiremos", fueron las palabras de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de los 'universitarios' al ser consultado en rueda de prensa sobre James Rodríguez y su posible contratación.